В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

В Минске заявили о повышении цены российской нефти для белорусских НПЗ

Компания «Белнефтехим» сообщила, что в условиях повышения мировых цен и негативного влияния российского налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ вырастет более чем на $20 за 1 т. В процентном выражении это рост на 5% к уровню цены 2019 года.

Именно этим в белорусском концерне объяснили решение увеличить розничные цены на АЗС на 1 коп. Так, бензин АИ-92 будет стоит 1,65 белорусского рубля (₽48), АИ-95 — 1,75 белорусского рубля, (₽51), АИ-98 — 1,97 белорусского рубля (₽57).

В «Белнефтехиме» при этом отметили, что при повышении цен на бензин стратегической целью является «сохранение энергетической безопасности, а также устойчивое развитие отечественной нефтепереработки».

Ранее заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов сообщил о возобновлении прокачки нефти из России на НПЗ «Нафтан» в Витебской области. По его словам, в дальнейшем возобновятся поставки и на НПЗ в Мозыре.