В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

Фото: Николай Гынгазов / АГН «Москва»

Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать нефть в России по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, передает «БелТА».

По словам Крутого, сейчас цена нефти для Белоруссии на 17% ниже мировой. «Это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — добавил он. «Там из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает… Близко — 83-85% [от мировой цены]», — сказал Крутой.

По его словам, в Минске хотят, чтобы российские компании продавали нефть Белоруссии без премии к цене, и сейчас этот вопрос обсуждается на переговорах.

Также вице-премьер заявил, что в Белоруссии по поручению президента страны продолжает поиск альтернативных России вариантов поставки нефти. В частности, Минск продолжает вести переговоры с Казахстаном.

В то же время отвечая на вопрос, есть ли новые контракты на альтернативные поставки нефти, кроме норвежской, Крутой сказал, что «пока подписанных контрактов нет». «Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн», — добавил он.