Бизнес⁠,
0

Суд арестовал бывшего топ-менеджера FESCO и «Трансконтейнера» Исурина

Исурин арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным РБК, был задержан и его заместитель в «Трансконтейнере» по делу о выводе денежных средств из компании
Александр Исурин
Александр Исурин (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Бывший топ-менеджер FESCO и «Трансконтейнера», в феврале этого года назначенный первым заместителем гендиректора логистической компании «Логопер» Александр Исурин арестован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Дорогомиловского суда Москвы.

Дело против него заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, по ней грозит до десяти лет лишения свободы).

РБК обратился за комментарием в Дорогомиловский суд Москвы.

Источник РБК в логистической отрасли рассказал, что задержан также бывший заместитель Исурина в «Трансконтейнере» Сергей Мухин. Претензии правоохранителей, по словам собеседника РБК, касаются вывода денежных средств из «Трансконтейнера» на свою компанию.

В «Росатоме» (контролирует FESCO), группе «Дело» (контролирует «Трансконтенер») и самом «Трансконтейнере» от комментариев отказались.

Бывшие менеджеры «дочки» «Транснефти» получили 8 и 8,5 лет колонии
Общество
Фото:РИА Новости

Исурин родился в 1976 году в Риге. Карьеру начал в судоходной отрасли — в компании Maersk, прошел профессиональное обучение в ее студенческой школе в Копенгагене по специальности «организация и управление водными и мультимодальными перевозками». Позднее, в 2001 году, окончил экономический факультет Балтийского русского института (теперь — Балтийская международная академия) в Риге по специальности «управление предприятием».

Тогда же перешел к конкурентам Maersk — в Mediterranean Shipping Company. В 2005-м Исурин возглавил ее представительство в России и странах Центральной Азии и переехал в Санкт-Петербург. В 2014 году вошел в правление ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; главный актив FESCO), работал в группе на разных руководящих позициях. Два года спустя вошел в совет директоров ДВМП, стал председателем правления и президентом компании. В марте 2020 года стал президентом «Трансконтейнера», покинул компанию в октябре 2022 года.

