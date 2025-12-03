 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Совладелец «Дела» объяснил отказ от сделки с «Трансмашем» и «Росатомом»

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Сделка по консолидации логистических активов «Росатома», основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева и ТМХ не состоялась. Шишкарев допустил, что договоренность может быть достигнута в будущем при более благоприятных рыночных условиях
Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Переговоры о сделке по ГК «Дело» между «Росатомом» и «Трансмашхолдингом» (ТМХ) завершены, и их итогом стало решение об отказе от нее, сообщил журналистам основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев в кулуарах форума «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

«Мы завершили переговоры, сделки не будет. Не договорились «Росатом» и ТМХ по стоимости той доли, которая принадлежит «Росатому». Я в этих переговорах не участвовал и повлиять на них не мог», — сказал он.

По словам Шишкарева, ключевым препятствием стала оценка актива — согласовать параметры не удалось. Он отметил, что предлагал дополнительные варианты урегулирования, однако они уже неактуальны. В результате ему будет возвращен 1% доли. Договоренность может быть достигнута в будущем при более благоприятной рыночной конъюнктуре.

Основатель группы также сообщил, что акционеры ГК «Дело» рассматривают новую кандидатуру на пост гендиректора управляющей компании группы. Сейчас этот вопрос обсуждается с топ-менеджментом госкорпорации «Росатом».

Шишкарев пояснил, что на данным момент рассматривается сразу три кандидата на пост нового главы головной компании «Дела». Каждый кандидат обладает опытом в сфере транспортной логистики, как российской, так и международной.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в конце 2019 года, приобретя 30%, а в 2022 году выкупил еще 19%, доведя свою долю до 49%.

Госкорпорация «Росатом», ТМХ и Шишкарев договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании в конце декабря 2024 года. Целью объединения заявлялось «формирование национального лидера транспортно-логистического рынка России и одного из ведущих игроков на рынке международной логистики, в том числе оператора новых международных транспортных и торговых коридоров». До конца 2025 года стороны планировали закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определить бизнес-модель будущей компании и систему управления ею. Стороны также рассчитывали привлечь в капитал компании новых стратегических или институциональных инвесторов.

В ноябре 2025 года стало известно, что ТМХ отказался от выкупа у «Росатома» 49% акций ГК «Дело».

Что такое «Дело»

Группа компаний «Дело» создана в 1993 году, изначально основной ее бизнес был сконцентрирован в Новороссийске, родном городе ее основателя — бизнесмена Сергея Шишкарева (97-е место в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $1,4 млрд в 2025 году).

Авторы
Теги
Полина Елисова Полина Елисова
Группа "Дело" Сергей Шишкарев «Трансмашхолдинг» Росатом «Россия зовет!»

