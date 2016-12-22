Иностранным авиакомпаниям разрешат летать по России во время ЧМ-2018

Минтранс впервые в истории страны разрешит иностранным авиакомпаниям массовые чартерные перевозки между российскими городами на время чемпионата мира по футболу. Сейчас такие перевозки возможны только для бортов до 19 пассажиров

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Иностранные авиакомпании по запросу смогут летать между российскими городами во время чемпионата мира по футболу в 2018 году ​«для того, чтобы снять пиковые нагрузки, которые могут быть», сообщил глава Минтранса Максим Соколов журналистам в четверг на пресс-конференции.

Министр подчеркнул беспрецедентность выданного разрешения, говоря, что подобных случаев «в таком массовом масштабе», как это предполагается сейчас, в истории российской авиации еще не было зафиксировано. Согласно российскому законодательству иностранные авиакомпании на регулярных и чартерных рейсах могут летать только из/в Россию, но не могут летать между двумя российскими городами. Исключение есть только для чартерных перевозок небольшими самолетами до 19 мест, напомнил министр.

Но, по его словам, приоритет все равно будет у российских авиакомпаний. Иностранцам будет разрешено выполнять полет, если только они предложат более конкурентные условия перевозки на определенных маршрутах.

По прогнозу Минтранса, во время чемпионата мира по футболу в Россию приедут от 3 млн до 5 млн человек: до 40% сможет перевезти «Аэрофлот» (1,2–2 млн человек), еще около полумиллиона перевезет госкомпания РЖД, которая зарезервировала 400 поездов (поездки с паспортом болельщика будут бесплатными).

Ранее РБК писал о том, что на время чемпионата мира по футболу авиабилеты по некоторым направлениям выросли на 230%.

Как объяснил Соколов, такой рост был вызван тем, что еще не все авиакомпании на тот момент ввели летнее расписание, и сейчас ситуация другая. Цену сбило решение «Аэрофлота» о перевозке пассажиров по 5 руб., сказал министр.

Он сказал, что сейчас также прорабатывается вопрос с правительством об ограничении тарифов «чуть выше среднего», как это было во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. «Этим комплексом мер надо пользоваться взвешенно, осторожно. Я бы сказал, в таком ручном режиме, точечными мерами мы будем все это мониторить», — сказал Соколов.

«Сегодня по некоторым направлениям цены снижаются. Я сам заходил пару дней назад на сайт по продаже билетов, и по некоторым направлениям — Волгоград, Екатеринбург — билеты стоят в пределах 4–5 тыс. руб. в дни чемпионата», — сказал министр.

Крупнейшие европейские авиакомпании FinnAir и Lufthansa заявили РБК, что не планируют использовать эту возможность, поскольку выполняют перевозки через свои узловые аэропорты в Хельсинки, Мюнхене и Франкфурте. В авиакомпании KLM на запрос пока не ответили.