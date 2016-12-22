Глава «Аэрофлота» пообещал отвезти на матчи сборной России за 5 руб.

По словам Виталия Савельева, в общей сложности по такой цене планируется продать около 70 тыс. билетов, а если сборная России «пройдет до финала», то и больше

Виталий Савельев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» до городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года с участием российской сборной, будет снижена для российских болельщиков до 5 руб. в один конец, заявил глава авиакомпании Виталий Савельев.

«Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на пятерку. Мы перевезeм всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за 5 руб. (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча», — сказал Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава «Аэрофлота» пояснил, что продажа билетов по таким ценам начнется с 1 января 2018 года, всего планируется продать примерно 70 тыс. билетов.

«Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел. Мы считаем, что команда должна выступить на пятерку и болельщики должны получить удовлетворение», — пояснил Савельев.

«Хорошо», — прокомментировал предложение главы «Аэрофлота» Путин.

Групповые матчи с участием сборной России пройдут 14 июня в Москве (с Саудовской Аравией), 19 июня в Санкт-Петербурге (с Египтом) и 25 июня в Самаре (с Уругваем). Если сборная сумеет выйти из группы с первого места, то 30 июня ей предстоит матч 1/8 финала в Сочи, а если со второго — то 1 июля в Москве.

Накануне, 27 декабря, РБК опубликовал исследование, согласно которому цены на билеты между городами, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в дни, близкие к матчам турнира, выросли в среднем на 230%.

После этого курирующий спорт вице-премьер Виталий Мутко заявил, что власти вместе с «Аэрофлотом» работают над программой, которая позволит болельщикам купить билеты по «доступным ценам».

В свою очередь, представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщил РБК, что в ведомстве «на рассмотрении находятся три обращения касательно авиабилетов по направлениям ЧМ-2018», однако признаков сговора авиакомпаний пока не выявлено.

«Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания. Мы проработаем с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен по указанным направлениям», — отмечает регулятор.