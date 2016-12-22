Цены на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%

Перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к Играм, стали дороже в 2–5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тыс. руб., то во время матчей — 20–40 тыс. руб., показало исследование РБК

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, уже выросли в среднем на 230% по сравнению с обычными днями, следует из исследования РБК.

В нем проанализированы цены на самые дешевые из доступных на декабрь 2017 года билетов по всем маршрутам между городами, принимающими матчи чемпионата мира.

Как мы считали Для мониторинга стоимости мы использовали сервис Google Flights и учитывали минимальное по состоянию на 20 декабря предложение цены, попавшее в поисковик. Для каждого города, который примет матчи чемпионата мира, указана цена на билет туда-обратно из другого города. Даты прилета и отлета выбирались исходя из предположения, что болельщик прибудет в город за день до матча и покинет его на следующий день после игры. Расчеты учитывают еще два условия: пассажиру не придется делать больше одной пересадки, а общее время в пути не превысит 10 часов. Для сравнения мы взяли минимальные цены билеты на перелеты по тем же маршрутам за две недели до проведения матчей ЧМ и через две недели после.

Как показывают подсчеты РБК, сильнее всего подорожали перелеты в Волгоград. К примеру, если в начале лета из Москвы сюда можно будет слетать в среднем за 6,3 тыс. руб., то в дни проведения ЧМ цена возрастает до 30–40 тыс. руб. Рост цен на билеты по сравнению с другими ценами сезона заметен именно перед днями матчей.

Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тыс. руб., то в дни матчей — 20–40 тыс. руб.

Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам. Аналитики указывают на то, что ситуация типична для праздничных дней, однако вариация цены в 5–10 раз в рамках экономтарифа может привлечь внимание регулятора. «В случае с зимней Олимпиадой в Сочи была ситуация, что заранее стоимость перелета была очень высокая, в ситуацию вмешался регулятор, в результате за несколько месяцев до события цены снизились», — заявил РБК аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов.