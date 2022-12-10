Миллер назвал главный итог визита в Турцию
Главным итогом визита главы «Газпрома» Алексея Миллера в Турцию стало обсуждение создания газового хаба, сообщила компания в Telegram.
«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб», — говорится в сообщении.
Рабочий визит Миллера и делегации «Газпрома» в Турцию состоялся 9 декабря. Там глава компании встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом.
«На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба», — уточнили в пресс-службе.
12 октября президент России Владимир Путин предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. Он объяснил выбор Турции в качестве хаба для поставок газа тем, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно». «Кроме того, мы еще знаем трагические события, связанные с подрывом газопроводов», — напомнил российский лидер.
Эрдоган поддержал эту идею и в качестве места для строительства газового хаба предложил Фракию (северо-западная часть Турции, в ней же расположен Стамбул).
В начале ноября глава турецкого Минэнерго сообщил, что Анкара начала переговоры с потенциальными поставщиками для проекта хаба, серию встреч запланировали провести в январе—феврале. «Мы будем поставлять ресурсы из многих стран и мы установим гораздо более выгодную, гораздо более конкурентоспособную цену», — сказал Донмез.