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В «Нафтогазе» заявили об угрозе исключения Украины из энергосообщества ЕС
Бизнес, 03:45
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В «Нафтогазе» заявили об угрозе исключения Украины из энергосообщества ЕС
В энергетическом сообществе ЕС раскритиковали решение властей Украины продлить спецобязательства по продаже газа населению. Если против Киева начнутся «процедуры нарушения», это может грозить ему исключением из объединения
Фото: РИА Новости

В Европейском энергетическом сообществе подвергли критике постановление правительства Украины, согласно которому действие специальных обязательств «Нафтогаза» по продаже газа населению будет продлено до мая 2020 года. Соответствующее письмо за подписью главы секретариата энергетического сообщества ЕС Янеза Копача на своей странице в Facebook опубликовал главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Аналогичное послание оказалось в распоряжении украинского издания «Экономическая правда».

В письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Копач указывает, что постановление украинского кабмина, в котором говорится о продлении «возложения специальных обязанностей [по продаже газа населению] на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов» с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года, было замечено секретариатом европейского энергетического сообщества случайно. На сайте правительства Украины этот документ был размещен 19 октября.

«Действительно разочаровывает то, что новые регулирующие правила были разработаны и приняты в условиях сверхсекретности, без соблюдения каких-либо правил и принципов прозрачного законотворчества», — отмечает в письме Копач, подчеркивая, что постановление также было одобрено Киевом без консультаций с секретариатом энергетического сообщества ЕС, хотя такие обсуждения обязательны.

«Однако самая большая проблема относительно новых правил заключается не в ложной процедуре их принятия, а в их содержании», — пишет Копач. Согласно предварительному анализу постановления кабмина Украины, в новых регулирующих правилах есть несоответствия обязательным требованиям, установленным европейским законом, замечает Копач. В частности, это постановление, по его словам, «создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний», а также «практически исключает любую возможность конкуренции» на рынке.

«Если постановление [украинского правительства] № 867 вступит в силу, у секретариата не будет другого выбора, как начать против Украины процедуры нарушения», — заявил в письме Гройсману Копач.

Комментируя это послание в комментариях к своему посту, Витренко отметил, что начало секретариатом европейского энергетического сообщества «процедуры нарушения против Украины» может грозить Киеву «исключением из энергетического сообщества ЕС, потерей международной финансовой помощи и так далее».

При этом, отвечая на вопрос, может ли ЕС из-за этого отказать Украине в передаче транша в €500 млн, главный исполнительный директор «Нафтогаза» сказал, что не думает, все произойдет так быстро. «Эта процедура занимает много времени», — добавил Витренко.

На заседании 19 октября украинский кабмин принял решение с 1 ноября 2018 повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить транш от Международного валютного фонда (МВФ). Именно он требовал от украинских властей выровнять цены на газ до уровня рыночных.

Специальные обязательства по продаже газа населению «Нафтогаз» был обязан выполнять с 2015 года. С 1 ноября 2018 года действие этих обязательств должны были прекратиться.​ В этот же день компания подняла цены на газ для населения Украины до 7482 грн за 1 тыс. куб. м с учетом НДС (17,4 тыс. руб.).

Теперь «Нафтогаз», как замечает «Экономическая правда», настаивает на варианте, согласно которому он сможет продавать газ всем поставщикам на оптовом рынке на равных условиях. Также в компании, как подчеркивает Витренко, выступают против регулирования, а оптовом рынке газа со стороны кабмина.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Нафтогаз Украины» , Евросоюз
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