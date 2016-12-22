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Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд
Бизнес, 09:27
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Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд
Международное рейтинговое агентство Fitch считает неопределенной ситуацию с выплатой «Газпромом» долга, который «Нафтогазу Украины» присудил Стокгольмский арбитраж
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Fitch Ratings присвоил еврооблигациям «Нафтогаза Украины» рейтинг В-. Объясняя причины этого решения, его эксперты указали, что при оценке финансового состояния украинской компании не учитывали возможную выплату ей $2,56 млрд «Газпромом». Объяснили они это тем, что сроки исполнения решения Стокгольмского арбитража остаются неясными.

В рейтинговом агентстве указали, что «Газпром» решил обжаловать решение арбитража, а «Нафтогаз» пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты через несколько инстанций.

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В Fitch Ratings указали, что «Газпром» по-прежнему зависит от «Нафтогаза Украины» в вопросе транзита газа в Европу, однако ситуация может измениться в случае завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга Киева «Газпром» должен был выплатить $2,56 млрд. В Москве с этим решением не согласились и пообещали обжаловать его в Апелляционном суде шведского округа Свеа.

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В начале сентября коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что из-за отказа «Газпрома» исполнить решение Стокгольмского арбитража долг российской компании ежедневно увеличивается на $500 тыс.

Накануне Витренко сообщил, что у Киева есть план Б на случай реализации «Северного потока-2». Заключается он в том, что Украина подаст в Международный арбитраж иск на $12 млрд, потребовав компенсацию за простой своей газотранспортной системы. В «Газпроме» этот замысел не прокомментировали.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: «Нафтогаз Украины»
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