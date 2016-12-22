Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд

Международное рейтинговое агентство Fitch считает неопределенной ситуацию с выплатой «Газпромом» долга, который «Нафтогазу Украины» присудил Стокгольмский арбитраж

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Fitch Ratings присвоил еврооблигациям «Нафтогаза Украины» рейтинг В-. Объясняя причины этого решения, его эксперты указали, что при оценке финансового состояния украинской компании не учитывали возможную выплату ей $2,56 млрд «Газпромом». Объяснили они это тем, что сроки исполнения решения Стокгольмского арбитража остаются неясными.

В рейтинговом агентстве указали, что «Газпром» решил обжаловать решение арбитража, а «Нафтогаз» пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты через несколько инстанций.

В Fitch Ratings указали, что «Газпром» по-прежнему зависит от «Нафтогаза Украины» в вопросе транзита газа в Европу, однако ситуация может измениться в случае завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга Киева «Газпром» должен был выплатить $2,56 млрд. В Москве с этим решением не согласились и пообещали обжаловать его в Апелляционном суде шведского округа Свеа.

В начале сентября коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что из-за отказа «Газпрома» исполнить решение Стокгольмского арбитража долг российской компании ежедневно увеличивается на $500 тыс.