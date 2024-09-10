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Бизнес ,  
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Европейский суд обязал Apple выплатить рекордные €13 млрд

Дело о недоплате налогов на €13 млрд продолжается с 2016 года. В 2020 году Суд общей юрисдикции ЕС освободил Apple от уплаты €13 млрд после подачи апелляции на решение ЕК, однако теперь высший суд Евросоюза отменил решение
Фото: Eric Thayer / Getty Images
Фото: Eric Thayer / Getty Images

Европейский суд — высшая судебная инстанция ЕС — вынес решение, что корпорация Apple должна выплатить €13 млрд налогов, которые недоплатила в результате незаконного соглашения с властями Ирландии. Высший суд ЕС отменил решение суда низшей инстанции, который выступил на стороне американской компании.

Дело продолжается с 2016 года. Тогда Еврокомиссия признала незаконным решение Ирландии предоставить компании налоговые льготы и постановила, что Apple должна вернуть всю сумму недоплаченных налогов, а именно €13 млрд.

Корпорация оспорила это решение, и в 2020 году Суд общей юрисдикции ЕС (EGC) удовлетворил апелляцию. Он решил, что Еврокомиссия не смогла доказать, что правительство Ирландии в течение десятилетия предоставляло Apple незаконные налоговые послабления, что между сторонамибыл сговор и что именно ирландские дочерние компании Apple приносили ту выручку, с которой, по мнению европейского регулятора, должны были поступать налоги в казну Ирландии.

В итоге Европейский суд отменил это решение. Как отмечает Bloomberg, постановление стало пиком карьеры для антимонопольного директора ЕС Маргрет Вестагер, которая скоро уйдет в отставку. Решение по Apple стало «самым крупным в ее десятилетней кампании за налоговую справедливость», пишет агентство.

В Apple раскритиковали решение суда ЕС. «Мы разочарованы сегодняшним решением, поскольку ранее суд общей юрисдикции рассмотрел факты и категорически аннулировал эту претензию», — заявил представитель компании.

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В марте Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на €1,8 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что Apple в нарушение антимонопольного законодательства почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах за пределами App Store.

Financial Times (FT) писала, что к такому решению в Брюсселе пришли после расследования, которое ЕК провела после жалобы юристов шведского музыкального сервиса Spotify в 2019 году. Они утверждали, что Apple навязывает свои условия сторонним разработчикам из-за эксклюзивного владения App Store и что с сервисов, конкурирующих с Apple Music, взимают комиссию 30% от платежей, совершенных через платежную систему Apple. FT отмечала, что этот штраф станет первым в истории Apple в Европе. Правда, источники газеты полагали, что его размер будет почти в четыре раза меньше объявленного — €500 млн.

Комментируя штраф, в Apple заявили, что ЕК не предоставила доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения компании. И обещали подать апелляцию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Apple налоги уход от налогов Евросоюз Ирландия
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