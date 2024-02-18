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ЕС оштрафует Apple на полмиллиарда евро из-за жалобы Spotify

FT узнала о намерении ЕС оштрафовать Apple на €500 млн после жалобы Spotify
ЕС намерен оштрафовать Apple на €500 млн за злоупотребления на рынке музыкальных стримингов, пишет FT. Расследование против американского технологического гиганта началось после жалобы Spotify в 2019 году
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

ЕС намерен оштрафовать Apple на €500 млн за предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства на рынке музыкальных стримингов, пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Это станет первым в истории штрафом для Apple в Европе.

По данным издания, к такому решению в Брюсселе пришли в результате расследования, которое Еврокомиссия провела после жалобы шведского сервиса Spotify в 2019 году. Тогда Apple обвинили в злоупотреблении на рынке музыкальных стримингов. Spotify утверждала, что американская компания навязывает свои условия сторонним разработчикам из-за эксклюзивного владения магазином приложений для устройств на iOS, а также указывала на то, что с музыкальных сервисов, конкурирующих с Apple Music, взимают комиссию 30% от платежей, совершенных через платежную систему Apple.

В рамках этого разбирательства Еврокомиссия должна была установить, приводят ли действия Apple к дополнительным расходам для пользователей устройств компании и конкурентным потерям для европейских стриминговых платформ.

Источники FT сообщили, что официально о штрафе будет объявлено в начале марта. «Комиссия вынесет решение о том, что действия Apple незаконны и противоречат законодательству ЕС, которое усиливает конкуренцию на едином рынке, — рассказали собеседники издания. — Это запретит Apple блокировать музыкальные сервисы, позволяющие пользователям за пределами App Store переключаться на более дешевые альтернативы».

Брюссель официально обвинял Apple в антиконкурентной торговой практике в 2021 году, однако позднее Еврокомиссия сняла обвинения в принуждении разработчиков к использованию собственной платежной системы в приложении, пишет газета.

Еврокомиссия за последние годы приняла ряд крупных антимонопольных законов, которые в том числе требуют от технологических гигантов, таких как Apple, Amazon и Google, разрешить конкурентам делиться информацией о своих сервисах. К началу марта эти компании должны полностью соблюдать новые правила в соответствии с законом о цифровых рынках, отмечает FT.

В январе Apple объявила об изменениях в мобильном программном обеспечении iOS, App Store и браузере Safari. В частности, благодаря обновлению iOS 17.4 предполагалось разрешить европейским пользователям загружать приложения из сторонних магазинов. Глава Apple App Store Фил Шиллер утверждал, что из-за этого компания станет медленнее выявлять случаи мошенничества и реагировать на них.

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Apple разрешит пользователям в ЕС загружать сторонние приложения
Технологии и медиа
Фото:Mike Segar / Reuters
«App Store помог Spotify стать ведущим музыкальным сервисом в Европе, и мы надеемся, что Европейская комиссия прекратит рассмотрение необоснованной жалобы», — приводит FT комментарий пресс-службы Apple. В компании также пообещали способствовать конкуренции на рынке музыкальных стримингов в Европе.

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Теги
Юлия Овчинникова
Европейский Союз США Apple Spotify штраф
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