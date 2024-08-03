Уоррен Баффетт избавился от половины своих акций Apple
Финансовый холдинг Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффетта продал почти половину своих акций Apple — около 49% от принадлежавшего структуре объема. Оставшийся пакет оценивается в $84,2 млрд, передает Wall Street Journal.
Это произошло во втором квартале и последовало за массовой продажей других ценных бумаг. Только в апреле—июне Berkshire продала акций на $75,5 млрд, из-за чего ее денежный запас увеличился до рекордных $276,94 млрд.
Как пишет издание, продажи акций и огромный объем денег отражают сложности с поиском Баффеттом достаточно выгодных инвестиций, которые сулили бы хорошую прибыль. Американский фондовый рынок растет: индекс S&P 500 торговался на уровне, почти в 16 раз превышавшим средний показатель за два десятилетия.
Баффетт поделился своим видением ситуации в мае, на ежегодном собрании акционеров Berkshire. «Мы бы с удовольствием потратили [накопленные деньги], но мы не будем их тратить, если не будем уверены, что наши действия сопряжены с очень небольшим риском и могут принести нам много денег», — пояснил миллиардер.
Тогда же он похвалил показатели Apple, сказав, что бизнес у корпорации лучше, чем у American Express и Coca-Cola. С его слов, некоторую роль в продаже акций сыграло ожидание возможного повышения налоговых ставок, что вызвало желание зафиксировать прибыль, поскольку котировки Apple в последние годы резко выросли, только в этом году их стоимость увеличилась на 14%.
Баффетт — седьмой в рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $134,6 млрд. С 2020 года состояние Баффетта выросло вдвое. Миллиардер приобрел прозвище «Оракул из Омахи», отсылающее к его происхождению и крайне успешным инвестиционным решениям.
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