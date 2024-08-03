Уоррен Баффетт избавился от половины своих акций Apple

«Оракул из Омахи», занявший седьмое место среди богатейших людей мира, избавился от половины акций Apple на десятки миллиардов долларов. Он назвал ее все еще хорошим бизнесом, но пожелал найти иной источник большой прибыли

Уоррен Баффет (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Финансовый холдинг Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффетта продал почти половину своих акций Apple — около 49% от принадлежавшего структуре объема. Оставшийся пакет оценивается в $84,2 млрд, передает Wall Street Journal.

Это произошло во втором квартале и последовало за массовой продажей других ценных бумаг. Только в апреле—июне Berkshire продала акций на $75,5 млрд, из-за чего ее денежный запас увеличился до рекордных $276,94 млрд.

Как пишет издание, продажи акций и огромный объем денег отражают сложности с поиском Баффеттом достаточно выгодных инвестиций, которые сулили бы хорошую прибыль. Американский фондовый рынок растет: индекс S&P 500 торговался на уровне, почти в 16 раз превышавшим средний показатель за два десятилетия.

Баффетт поделился своим видением ситуации в мае, на ежегодном собрании акционеров Berkshire. «Мы бы с удовольствием потратили [накопленные деньги], но мы не будем их тратить, если не будем уверены, что наши действия сопряжены с очень небольшим риском и могут принести нам много денег», — пояснил миллиардер.

Тогда же он похвалил показатели Apple, сказав, что бизнес у корпорации лучше, чем у American Express и Coca-Cola. С его слов, некоторую роль в продаже акций сыграло ожидание возможного повышения налоговых ставок, что вызвало желание зафиксировать прибыль, поскольку котировки Apple в последние годы резко выросли, только в этом году их стоимость увеличилась на 14%.

Баффетт — седьмой в рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes. Его состояние оценивают в $134,6 млрд. С 2020 года состояние Баффетта выросло вдвое. Миллиардер приобрел прозвище «Оракул из Омахи», отсылающее к его происхождению и крайне успешным инвестиционным решениям.