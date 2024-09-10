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Война санкций ,  
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Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию ушедших автоконцернов

Мантуров: несмотря на опционы, ушедшие автоконцерны вряд ли вернутся в Россию
Сюжет
Война санкций
После начала военной операции на Украине западные автомобильные бренды ушли из России и продали свои активы. По словам Мантурова, несмотря на опционы по обратному выкупу, они вряд ли вернутся
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: РБК)

Ушедшие из России после начала спецоперации иностранные автоконцерны вряд ли смогут вернуться на российский рынок, несмотря на заключенные опционы. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил первый вице-премьер и бывший министром промышленности России Денис Мантуров.

Чиновник напомнил, как в 2022 году западные компании из разных отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. Он уточнил, что сегодня многие из них все еще обслуживают оборудование предприятий и выказывают желание возобновить работу, в то время как «автопром просто сбежал, хлопнув дверью». «Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — сказал Мантуров.

По его словам, пришедшие на смену ушедшим концернам компании предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях. Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что власти не намерены искусственно закрывать рынок от импорта, но будут создавать условия, чтобы инвестиции в локализацию производства в России были более выгодными по сравнению с прямым ввозом техники.

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После начала военной операции на Украине западные автомобильные бренды вышли из российского бизнеса и продали свои активы в стране. На этом фоне экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в семь раз, до $11,5 млрд по итогам прошлого года. По итогам 2023 года Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав исторического лидера — Японию.

В России за восемь месяцев 2024 года продали
чуть более 1 млн. новых легковых автомобилей — на 65,3% больше, чем в январе — августе прошлого года. Лидерство среди брендов на российском рынке со значительным отрывом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце лета пришлось более четверти (26%) от общего объема. Среди иностранных брендов лучшим стал китайский Haval.


 

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Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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