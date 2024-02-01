Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

Владимир Путин во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Германия разрушает свою автопромышленность и нуждается в помощи, заявил президент Владимир Путин во время осмотра павильона "Сбера" на выставке-форуме «Росссия» на ВДНХ.

«Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо им как-то помочь», — сказал глава государства (цитата по ТАСС). На уточняющий вопрос о том, связано ли это с отказом от немецких автомобилей, Путин сказал: «Не только».

Президенту рассказали о первом вкладчике «Сбербанка» Николае Кристофари, который, по рассказу экскурсовода, путешествовал по Европе в XIX веке. Когда у него сломались часы и Кристофари потребовалось их починить, он зашел в мастерскую и разговорился с работавшим там инженером.

Узнав о его мечте создать автомобиль, Кристофари дал мастеру 10 руб. на удачу. Им оказался Карл Бенц, основатель «Benz & Cie». Позже Бенц изобрел свой первый трехколесный автомобиль.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине, ряд производителей легковых и грузовых автомобилей, в том числе и немецкие компании Volkswagen, Daimler Truck и Mercedes Benz, приостановили торговлю с Россией. Позже организации продали свой российский бизнес местным предпринимателям и полностью ушли с рынка.