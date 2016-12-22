ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,76 69,42 EUR Нал. 81,83 80,42 USD Бирж. 70,29 +0,38 EUR Бирж. 81,36 +0,56 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6270,12 -108,78 IMOEX 2326,46 +0,20% RTSI 1042,75 -0,74% Brent 77,29 +1,09% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа
Лента новостей
Очередные минимумы и 15% рост курса Dogecoin: главные новости криптовалют 13:24, Крипто Без конкуренции и наблюдателей: как прошли выборы в Москве и Подмосковье 13:23, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:21, РБК и Сбербанк Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб. 13:19, Финансы «Ростех» начнет производить бионанороботов для борьбы с раком 13:17, Технологии и медиа Путин назвал итоги выборов «демонстрацией ресурса доверия граждан» 13:10, Политика «Живой экран» и гимнастика: как проходит самое массовое шоу КНДР 12:57, Фотогалерея  В правительстве одобрили продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду 12:53, Бизнес Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа 12:53, Бизнес Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность дают 100% окупаемости» 12:49, РБК и Schneider Electric Горькая доля: как покупатели квартир взыскивают неустойки с застройщиков 12:47, Строительство  В Ливии террористы атаковали штаб-квартиру нефтяной компании 12:35, Общество Путин поспорил с Дитрихом о дополнительных средствах от акцизов 12:29, Политика Глава АвтоВАЗа: «При определенных событиях нам придется поднять цены» 12:24, Авто В Минкультуры рассказали про ограничивающий число показов фильмов закон 12:24, Общество Представитель Путина рассказал об идее «территории киборгов» на Русском 12:23, Технологии и медиа Зинедин Зидан анонсировал скорое возвращение к тренерской работе 12:14, Спорт Совершившего наезд на пешеходов уроженца Киргизии заподозрили в убийстве 12:10, Общество В Кургане возбудили дело за попытку кражи мощей Александра Невского 11:59, Общество Почему нефтегазовым компаниям стоит покупать оборудование в России 11:59, Партнерский материал Безопасность в день выборов в Москве обеспечивали 28,4 тыс. силовиков 11:58, Общество Citigroup разрабатывает инструмент для инвестирования в криптовалюты 11:54, Крипто Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве 11:46, Общество «Чертова дюжина» партий сможет избираться в Госдуму без сбора подписей 11:44, Политика Врачи без бумаг: каким будет электронное здравоохранение 11:39, Партнерский материал Специалисты объяснили появление пустот в бетоне космодрома Восточный 11:37, Общество Владелец арестованного танкера «Механик Погодин» обратился к Порошенко 11:31, Политика История большого провала: как трейдер разорил банк английской королевы 11:30, Quote
Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа
Бизнес, 12:53
0
Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа
Помощник президента России считает необходимым, чтобы угольные компании часть доходов от экспорта вкладывали в регионы Дальнего Востока, через которые этот экспорт будет идти
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о необходимости заключения угольными компаниями соглашений об инвестировании части доходов от экспорта топлива в регионы Дальнего Востока, через которые уголь будет вывозиться за границу. По словам Белоусова, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба приведет к росту объемов перевалки угля и было бы «очень правильно», если регионы получат от этого выгоду.

«В противном случае дальневосточные регионы получат больше проблем от этой инвестиционной программы. Там все углем загадят, извините за это слово. Экологическая нагрузка возрастет, а доходы будут формироваться в другом месте», — заявил Белоусов в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).

Помощник президента отметил, что выгоду от увеличения угольных перевозок по БАМу и Транссибу на Дальний Восток получат всего пять-шесть компаний, в том числе СУЭК и «Мечел».

По пути СРП: как компаниям из белоусовского списка защитить инвестиции
Мнение

​«И было бы очень правильно заключить с этими компаниями соглашение, с тем чтобы они часть денег от доходов от дополнительного экспорта угля вкладывали в регионы, через которые они будут вывозить», — сказал Белоусов.

Помощник президента указал также на необходимость усиления властями регионов контроля над одновременным с расширением БАМа и Транссиба увеличением портовых мощностей.

Минтранс нашел проекты под сверхдоходы компаний из «списка Белоусова»
Бизнес

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2017 году объем валютной выручки от экспорта угля составил чуть менее $14 млрд, или 3,9% от стоимости всего российского экспорта. Основной объем экспорта угля осуществляется через порты — 154,5 млн т из 186,3 млн т в 2017 году.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Андрей Белоусов , уголь , БАМ
Главное
Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб. Финансы
Материалы по теме
Минтранс нашел проекты под сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» Бизнес
Белоусов раскритиковал формулировку об «изъятии сверхдоходов компаний» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter