Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа

Помощник президента России считает необходимым, чтобы угольные компании часть доходов от экспорта вкладывали в регионы Дальнего Востока, через которые этот экспорт будет идти

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о необходимости заключения угольными компаниями соглашений об инвестировании части доходов от экспорта топлива в регионы Дальнего Востока, через которые уголь будет вывозиться за границу. По словам Белоусова, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба приведет к росту объемов перевалки угля и было бы «очень правильно», если регионы получат от этого выгоду.

«В противном случае дальневосточные регионы получат больше проблем от этой инвестиционной программы. Там все углем загадят, извините за это слово. Экологическая нагрузка возрастет, а доходы будут формироваться в другом месте», — заявил Белоусов в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного реализации мер по опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).

Помощник президента отметил, что выгоду от увеличения угольных перевозок по БАМу и Транссибу на Дальний Восток получат всего пять-шесть компаний, в том числе СУЭК и «Мечел».

​«И было бы очень правильно заключить с этими компаниями соглашение, с тем чтобы они часть денег от доходов от дополнительного экспорта угля вкладывали в регионы, через которые они будут вывозить», — сказал Белоусов.

Помощник президента указал также на необходимость усиления властями регионов контроля над одновременным с расширением БАМа и Транссиба увеличением портовых мощностей.

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2017 году объем валютной выручки от экспорта угля составил чуть менее $14 млрд, или 3,9% от стоимости всего российского экспорта. Основной объем экспорта угля осуществляется через порты — 154,5 млн т из 186,3 млн т в 2017 году.