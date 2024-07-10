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FT рассказала о замешательстве в Индии из-за отмены поездки Маска

Миллиардер боялся поставить премьера Нарендру Моди в неловкое положение отменой поездки, но его команда убедила его сосредоточиться на Китае, и тот отложил визит, пишет газета
Tesla TSLA Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Michael Gonzalez / Getty Images)

Команда Илона Маска (богатейший человек мира по версии Forbes, его состояние — $257,7 млрд) убедила его отменить поездку в Индию, которую тот планировал в апреле, отдав предпочтение визиту в Китай, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Там он заключил соглашение о сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu, открыв путь для внедрения автопилота в КНР, на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Миллиардер анонсировал поездку в Индию в своей соцсети X 10 апреля. Он хотел не только найти место для новой «гигафабрики» электромобилей Tesla стоимостью $3 млрд, но и отдохнуть с семьей, пишет газета. По словам двух собеседников, Маск собирался взять с собой в поездку свою мать, троих детей и две их няни. Однако уже через десять дней предприниматель отложил визит до конца года, сославшись на «очень серьезные обязательства Tesla».

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Изменение планов Маска вызвало замешательство в Индии, оно усилилось из-за его решения поехать в Китай, который Индия рассматривает как геополитического соперника. В Индии инвестиции Tesla в страну рассматривали как «удачный ход» для премьера Нарендры Моди перед всеобщими выборами. В июне Моди стал премьер-министром Индии в третий раз.

По словам источников, Tesla по-прежнему хочет строить завод в Индии, так как миллиардер «одержим» этой страной из-за ее потенциала как рынка и центра производства автомобилей на экспорт. «Маск хочет быть везде <...>, поэтому ему нужны и Китай, и Индия», — рассказал один из собеседников. «Хотя некоторые эго, возможно, были задеты, когда Маск отменил поездку, так как Индии [третий по величине автомобильный рынок в мире] все еще нужна Tesla, чтобы показать, что это отличная страна для инвестиций в электромобили», — отметил он.

Маск встречался с Моди в Нью-Йорке в 2023 году и пообещал, что Tesla появится в Индии «как можно скорее». После этого руководство компании несколько раз ездило в эту страну. По словам источников, Tesla рассматривает возможность инвестирования $2–3 млрд в течение трех лет. Проектная мощность будущего завода составит до 500 тыс. электрокаров в год, большая часть которых будет экспортироваться. Tesla также обсуждала инвестиции в завод по производству аккумуляторов. Переговоры ускорились после того, как Индия объявила о планах снизить пошлины на электромобили.

Маск боялся поставить Моди в неловкое положение отменой поездки, но его команда посоветовала ему сосредоточиться на Китае, и тот отложил визит, рассказал один из собеседников.

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Персоны
Елена Чернышова
Илон Маск Индия Tesla
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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