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Маск отложил встречу с премьером Индии из-за «серьезных обязательств»

Илон Маск отложил встречу с премьером Индии из-за серьезных обязательств в Tesla
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск отложил поездку в Индию из-за «обязательств» перед его компанией Tesla. Об этом миллиардер сообщил в своем X (Twitter).

«К сожалению, очень серьезные обязательства в Tesla требуют отложить визит в Индию, но я с нетерпением жду возможности посетить ее в конце этого года», — написал Маск.

В начале апреля предприниматель сообщил, что «с нетерпением ждет» встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в ходе визита в Индию. Тогда он не назвал дату, но Reuters сообщил, что встречу готовили на вторую половину апреля. Поскольку Маск отложил визит, теперь она не состоится.

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Руководство Tesla много лет планирует построить завод в Индии. Так, Маск выразил желание открыть в стране производство автомобилей еще в 2019 году, но даже спустя три года дело не сдвинулось с мертвой точки.

Правительство Индии просило копанию увеличить объем закупок на местном рынке и поделиться подробными планами производства. В свою очередь, Маск потребовал снизить налог на импорт автомобилей, который может достигать 100%, чтобы Tesla могла начать с продажи импортируемых автомобилей по более низкой цене на рынке с ограниченной покупательной способностью. В мае 2022 года он заявил, что компания не будет выпускать свою продукцию в Индии, пока та не разрешит продавать и обслуживать автомобили на месте.

В мае 2023 года Tesla возобновила переговоры с предложением открыть новый завод, хотя индийские власти так и не ответили согласием на ее просьбу снизить налог. Индия требует, чтобы компания производила машины в стране, а не ввозила из других государств.

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