Большинство мест в парламенте Индии получила партия Моди

Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической партией «Бхаратия Джаната» (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди получил половину мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов, следует из подсчета 85% голосов.

Согласно данным, коалиция Моди получила 279 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 543 кресла. Подсчет голосов продолжается. Партию 73-летнего политика ранее называли главным претендентом на победу. Моди был впервые избран главой правительства в 2014 году, а на выборах 2019 года его партия довела большинство в парламенте с 282 до 303 мест.

Голосование проходило 44 дня, с 19 апреля по 1 июня, и стало одним из наиболее протяженных с 1947 года — длиннее были только самые первые в истории страны выборы, продлившиеся с октября 1951-го по февраль 1952 года.

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