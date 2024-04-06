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Технологии и медиа ,  
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Reuters узнал об отказе Tesla от «мечты Маска»

Reuters: Tesla отказывается от мечты Маска о выпуске недорогих электромобилей
Маск говорил прежде, что выпуск доступных электромобилей — его мечта. Однако источники Reuters и документы Tesla говорят о том, что компания отказывается от проекта в пользу роботакси
Автомобили Tesla
Автомобили Tesla (Фото: Mike Blake / Reuters)

Tesla Илона Маска отказалась от разработки недорогого электромобиля, который ранее обещала выпустить, сообщили три источника Reuters. Также агентство получило несколько документов автопроизводителя, подтверждающих эти планы.

По данным агентства, компания намерена сконцентрироваться на беспилотных роботакси. «Приказ Илона — полностью сосредоточиться на роботакси», — сказал один из источников. Еще один собеседник агентства рассказал, что планируемый объем выпуска роботакси будет меньше, чем могло бы быть в случае с доступным электромобилем. В документах компании говорилось, что поставщики должны прекратить все дальнейшие действия относительно проекта, были отменены встречи по поводу него, работавшие над ним инженеры переведены и т. д.

Сам Маск сообщил, что компания намерена представить роботакси 8 августа.

Tesla предлагает электроавтомобили премиум-класса Model 3 и Model Y (цена на них варьирует от $37,5 тыс. до почти $45 тыс. в США или от 3,5 млн руб. до более чем 4,2 млн руб. по курсу на момент публикации). Маск в прошлом говорил, что создание доступного автомобиля было его «мечтой» с момента прихода в компанию. Их появление, отмечает Reuters, могло бы помочь Tesla достичь озвученной Маском в 2020 году цели продать к 2030-му 20 млн автомобилей — вдвое больше, чем сегодня продает крупнейший в мире автопроизводитель Toyota. Теперь же выполнение этой задачи под вопросом, отмечает агентство.

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Tesla Model 3

Еще в январе источники Reuters говорили, что Tesla намерена начать производство нового массового электромобиля, компактного кроссовера под названием Redwood, в середине 2025 года. Предполагалось, что его цена будет на уровне $25 тыс. (2,3 млн руб.).

Отказ компании от идеи доступного автомобиля агентство связывает с тем, что на рынке появляется все больше недорогих предложений от китайских производителей, цена некоторых моделей от $10 тыс. (от 900 тыс. руб.). Например, у китайской BYD в марте начались продажи на местном рынке новой версии компактного хетчбэка Dolphin Mini, цена которого 69,8 тыс. юаней (около 873 тыс. руб.).

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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