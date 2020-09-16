Минтайный умысел
Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с предложением провести реформу рыбной отрасли.
Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. Основанием для принятия решения об исключении РРПК из ассоциации стало нарушение устава, уточняет Буглак: речь идет о совершении действий, противоречащих целям и задачам ассоциации, среди которых — обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий. «Предложение руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у предприятий — членов АДМ значительной части ресурсов», — пояснил Буглак.
В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова — около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай.
Какую реформу предложила РРПК
В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки.
Второе предложение РРПК — выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов.
Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали.
Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (международная организация, которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ улова. — РБК), а наличие этого документа критично для доступа на европейский рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы, чтобы защитить свои права «в связи с причинением ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок». РБК направил запрос в ФАС.
Компанию исключили за предложения, целью которых было «комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны», подчеркнул Карпухин. «Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов постройки 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. Нас — нет», — резюмировал Карпухин.
Членов Ассоциации добытчиков минтая, по словам ее представителя, не устраивает как сама суть предложений компании об изменении отраслевого законодательства, так и способ их донесения. Другие предприятия обеспокоены нежеланием РРПК обсуждать свои предложения с отраслевым сообществом. Участники ассоциации единогласно высказались против предложенной реформы, напоминает ее представитель.
Чем известна РРПК
Русская рыбопромышленная компания, один из крупнейших в России добытчиков минтая, была основана в 2011 году Глебом Франком и братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым (тогда компания называлась «Русское море — добыча»). В апреле 2018 года Франк выкупил у Воробьева его долю, а впоследствии стал единственным владельцем компании.
Широкое внимание к РРПК привлекла недавно прошедшая громкая реформа крабового рынка: осенью 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему предложение выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые были закреплены за компаниями по так называемому историческому принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Именно РРПК, которая недавно вышла на крабовый рынок, участники отрасли называли инициатором этой идеи, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали.
Крабовые аукционы впервые за 15 лет прошли в России в октябре 2019 года: на них было продано 35 лотов из 45, государство заработало около 142 млрд руб.