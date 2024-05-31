Нидерланды не пустили рыбное судно из России под предлогом шпионажа

Российские рыбаки столкнулись с новыми осложнениями при доставке рыбы в порты ЕС. В мае голландские власти начали отказывать судам в заходе в порт. До этого суда, доставляющий рыбную продукцию, под ограничения ЕС не попадали

Вид на порт Эмсхавен (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Российские рыбаки начали сталкиваться с новыми ограничениями при поставках рыбной продукции в ЕС. Пускать российские суда в порты, несмотря на наличие всех необходимых документов, отказываются Нидерланды — крупный транспортный хаб, через который российская рыба поставляется в ЕС.

Инцидент произошел 16 мая: заход российского судна отменил нидерландский порт Эмсхавен, сообщили РБК в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Речь идет о судне, которое принадлежит «Арктик Шиппинг» — компании, входящей в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России группу «Норебо». Судно получило отказ, несмотря на наличие всех необходимых документов (сертификата на улов, формы государственного портового контроля и т.д.), которые были поданы заблаговременно в соответствии с требованиями ЕС, указывают в ассоциации.

Российским поставщикам предложили использовать «альтернативные пути доставки», говорят в АСРФ. Но попытки изменить место выгрузки на другой порт в Нидерландах — Велсен, или порты в Германии «также оказались тщетными».

В пресс-службе «Норебо» РБК подтвердили, что транспортное судно «Беломорье» направлялось с грузом в порт Эмсхавен, но получило отказ от властей порта на заход. «Было принято решение сменить порт на Велсон, но и там получили отказ», — добавили в компании.

Предлогом для отказа могла стать появившаяся в мае информация голландских СМИ, что российские рыболовные суда могут быть замешаны в шпионской деятельности. Расследование на эту тема 4 мая опубликовала платформа для журналистских расследований Pointer (KRO-NCRV).

«Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю о том, что обновленная в 2022 году Морская доктрина России якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами российскими властями, которые должны быть в постоянной готовности для выполнения неких «специальных операций». Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды», — считает президент АСРФ Алексей Осинцев.

Как связаны треска и шпионаж Российское рыболовство может использоваться для слежки на иностранными портами, считают авторы статьи, опубликованной Pointer — по их версии, в этом могут быть замешаны, в частности, суда одного из крупнейших российских добытчиков трески «Норебо». Рифрижераторные суда «беспрепятственно заходят в Эмсхавен и швартуются недалеко от военного объекта», — говорится в статье. Этот порт имеет стратегическое значение — например, там выходят на берег 11 из 15 интернет-кабелей, соединяющих Европу с Америкой, есть два плавучих терминала СПГ и ведутся работы по строительству склада боеприпасов НАТО. «Мы можем платить высокую цену за замороженную рыбу, поступающую в нашу страну. Импортируя российскую треску, мы подвергаем себя возможному шпионажу и диверсиям и спонсируем войну на Украине», — пишут авторы расследования. Вывод о том, что российские рыболовные суда могут иметь кроме доставки рыбы и «иную миссию» в статье делают на основании обновленной в 2022 году Морской доктрины России, согласно которой гражданские суда, в том числе рыболовные, могут быть использованы в военное время (в статье ссылаются на пункты 84 и 85 документа). Кроме того, в конце апреля ВМС Швеции предупредили, что некоторые российские гражданские корабли — к примеру, нефтяные танкеры — используются для радиоразведки и перехвата сообщений. «Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат рыболовному судну», — отмечала командующий ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум. Рыболовные суда «Норебо» ловят треску и другую рыбу в Норвежском, Баренцевом морях и Тихом океане. Значительная часть улова каждые две недели доставляется на судах-рефрижераторах в Нидерланды — там рыбная продукция продается под торговой маркой Glacialis, говорится в расследовании. Рефрижераторы — единственные российские суда, которым разрешено заходить в голландские порты, другим заход запрещен из-за санкций, введенных против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине. Сама «Норебо», согласно приведенному в статье комментарию ее представителя, свою причастность к скрытым действиям в голландских портах категорически отрицала и обвинения в свой адрес называла «фантазиями». «Рыболовные суда холдинга занимаются исключительно промыслом, переработкой и транспортировкой рыбопродукции, никаких других функций никогда не выполняли, — заявили РБК в пресс-службе «Норебо».

14 мая, вскоре после публикации расследования, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен дала понять Палате представителей, что российские рыболовные суда больше не приветствуются в Эмсхейвене, поскольку они могут быть замешаны в шпионской деятельности.

«Ограничения коснулись заходов судов под российским флагом, никаких ограничений на поставку рыбопродукции нет», — подчеркнули в «Норебо», добавив, что ее рыбная продукция «по-прежнему остается востребованной в странах ЕС и не только».

РБК направил запрос в порт Эмсхавен, организации Groningen Seaports, которая управляет этим портом, в Министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и Главное управление по морским делам и рыболовству Еврокомиссии.

Как много рыбы Россия поставляет в Нидерланды

Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортных рынков для российской рыбы наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей и Нигерией, рассказывал в апреле «РИА Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков. В целом Россия в 2023 году, по оценкам Минсельхоза, поставила за рубеж 2,5 млн рыбной продукции, то есть около половины всего вылова (он в прошлом году составил 5,2 млн т).

В отдельно взятые Нидерланды Россия в экспортировала в 2023 году 138 тыс. т. рыбной продукции — на 4% больше, чем годом ранее, пишет Pointer. А в 2022 году, согласно данным Центрального бюро статистики, которые приводят авторы статьи, Нидерланды ввезли из России рыбную продукцию на общую сумму €184 млн. Из нее лишь одна восьмая часть предназначалась для собственного рынка — остальное шло транзитом в Южную Европу, Германию и Китай.

Основную часть российского рыбного экспорта в ЕС составляет белая рыба — треска и минтай. В 2023 году на долю России пришлась почти половина всех поставок мороженой трески в ЕС (61,4 из 112,3 тыс. т), и больше половины мороженого филе этой рыбы (40,4 из 76,3 тыс. т), следует из данных базы ООН UN Comtrade, которые приводила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). А по данным АСРФ, российская треска на рынке ЕС и вовсе составляет около трети (в пересчете на вес сырца) от всего объема поставок, которые идут в том числе из таких стран как Норвегия, Исландия, Фарерские острова, Гренландия, другие европейские страны. Лидером на рынке ЕС остается Норвегия, которую Россия не сможет опередить по экспорту продукции из атлантической трески, так как размер норвежской национальной квоты больше, чем у нашей страны.

Что новые ограничения значат для рыбного рынка

До этого суда, доставляющие в Европу рыбную продукцию, не подпадали под европейские санкции, отмечают в АСРФ. Только Норвегия, которая в состав ЕС не входит, ограничила российским рыбакам доступ в свои порты, разрешив доставлять рыбу, пополнять запасы провианта и менять экипажи только в трех портах на севере страны — Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд.

Формально санкции на экспорт и импорт товаров, введенные Евросоюзом в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, не распространяются на продовольствие. Но поставки российской рыбы в порты ЕС существенно усложнились, констатирует АСРФ. Если не использовать для доставки рыбы из порта в порт иностранные транспортные суда, то альтернативные пути по суше могут существенно увеличить затраты на логистику — на 20-30%, предупреждает ассоциация. «Получается, что российским рыбакам ограничили не только свободу мореплавания, но и хозяйственную деятельность в наших морских водах. В совокупности с другими запретами и недружественными барьерами это снижает возможности для экспорта российской рыбы на европейском рынке, в первую очередь — трески», — говорят в АСРФ.

Помимо сложностей с логистикой на рынках ЕС и Великобритании действуют и другие меры в отношении российского экспорта. В марте 2022 года Великобритания ввела 35%-ю пошлину на поставки российской белой рыбы. А в конце 2023 года Европейский совет утвердил решение о возвращении пошлины для рыбы из России — ее исключили из системы тарифных квот (ATQ) на 2024–2026 годы. С 2024 года белая рыба, которую отправляют в Европу из России и Белоруссии, будет облагаться пошлиной (для трески она, как уточняли в ВАРПЭ, составляет 12%).

«Несмотря на стабильно высокую цену на треску на европейском рынке российские поставщики несут потери из-за повышенных ввозных пошлин, которые Европа применяет для нашей рыбы», — констатируют в АСРФ. От дополнительных затрат и потерь на промысле из-за ограничений при доставке страдает экономика российских предприятий, а у рыбаков и так растет себестоимость, прежде всего — на топливо, обслуживание и ремонт флота. В результате российская рыбная продукция теряет как в экспортной цене, так и в маржинальности, сетуют в ассоциации. Чувствительной для бизнеса стала и принятая в сентябре прошлого года российскими властями «курсовая» пошлина на экспорт 5-7%. «В текущих условиях важно анализировать ситуацию и своевременно принять решение по ее отмене», — считают в АСРФ.

ЕС, в свою очередь, тоже ощущает последствия ограничений в торговле рыбой с Россией — например, европейский рынок столкнулся с дефицитом трески. На фоне торговых барьеров и сокращения мирового улова этой рыбы европейские переработчики просто не получают достаточно сырья, сообщали в ВАРПЭ со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Конкуренция за сырье приводит к кратному росту стоимости, но европейские потребители, вопреки росту цен, сохраняют спрос на традиционную для них рыбу. По данным ФАО, на фоне этой ситуации европейские рыбопереработчики и импортеры даже обратились в Еврокомиссию с просьбой сохранить на один год беспошлинный импорт российской рыбы, чтобы у них был переходный период. В Еврокомиссии РБК тогда сообщали, что не комментируют «двусторонние обмены с заинтересованными сторонами ЕС».

Впрочем, сама Россия может увеличить свою долю мирового рынка трески и пикши за счет поставок в дружественные страны Южной Америки и Африки, считает замгендиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. Например, на рынке переработанной рыбной продукции из этих видов рыб Россия пока занимает лишь 5-10%. «В то же время, развивая новые рынки сбыта важно сохранять и традиционные рынки в ЕС и Великобритании», — подчеркнул Сенников.