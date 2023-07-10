Ant Group и Alibaba потеряли $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с Пекином

Компании Джека Ма потеряли больше $850 млрд из-за его конфликта с властями КНР, подсчитал Bloomberg. Миллиардер попал в опалу почти три года назад, когда раскритиковал китайский регулятор

Джек Ма (Фото: Wang Ping / Zuma / ТАСС)

Китайские компании Ant Group и Alibaba, основанные Джеком Ма, из-за конфликта бизнесмена с властями потерли свыше $850 млрд, подсчитал Bloomberg.

Миллиардер попал в опалу почти три года назад, когда раскритиковал китайский регулятор, напоминает агентство. После этого отменилось IPO его финтех-стартапа Ant Group, а ИТ-гигант Alibaba решил разделиться на шесть частей. Теперь конфликт подходит к концу: в пятницу Пекин заявил, что завершает расследование в отношении Ant, которой предстоит выплатить штраф в $1 млрд

Впрочем, издержки для Alibaba и Ant не ограничиваются штрафами. После отмены первичного размещения Ant Group пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть операции в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками. В результате оценка компании, которая после IPO ожидалась на уровне $315 млрд, упала до $78,5 млрд, отмечает Bloomberg.

Сама Alibaba тоже заметно пострадала, оказавшись в центре кампании властей КНР по ужесточению контроля над ИТ-сектором. В результате ИТ-гигант в марте объявил о разделении своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. По данным FT, план был заблаговременно одобрен китайскими регуляторами. Акции Alibaba в пятницу подскочили на 8% на новости о завершении расследования Ant, а ее рыночная стоимость достигла $234 млрд. Однако это на $620 млрд меньше пиковой стоимости компании в 2020 году, пишет Bloomberg.

Настоящее имя Джека Ма — Ма Юнь. В конце 1990-х он основал компанию Alibaba, которая сначала не приносила доходов, но, получив крупные инвестиции, стала активно развиваться.



В 2008 году на ее платформе была запущена торговая площадка Tmall, в 2010-м — AliExpress. В 2014 году компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, поставив рекорд по IPO ($25 млрд). Ма ушел с поста главы ее правления в 2019-м.



Еще одна основанная Ма компания — финансовая Ant Group. Он утратил над ней контроль в январе этого года после соответствующего решения совета директоров компании. По данным Forbes, состояние бизнесмена в настоящее время составляет $24,3 млрд.

В октябре 2020-го Ма выступил с критикой политики властей Китая, которая, по его мнению, сдерживала инновации в финансовой индустрии. В частности, тогда он заявил о «менталитете ломбардов» у государственных банков Китая и призвал новых игроков рынка, имеющих возможность предоставлять кредиты, давать средства под залог бедным.

С тех пор компании Ма столкнулись с рядом препятствий: регуляторы отменили первичное публичное размещение акций основанной им компании Ant на $37 млрд и оштрафовали Alibaba на рекордные $2,8 млрд за нарушения антимонопольного законодательства. На этом фоне бизнесмен покинул страну и долгое время проживал в Токио.

В марте этого года Bloomberg сообщил о попытках китайских властей убедить Джека Ма вернуться и помочь продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу. В конце марта бизнесмен вернулся в Китай.