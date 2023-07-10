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Глава Total предупредил о возможном дефиците газа в Европе этой зимой

Глава Total Патрик Пуянне: этой зимой страны Евросоюза могут столкнуться с дефицитом газа
Если зима в этом году будет холодной, то Европа может столкнуться с дефицитом газа, заявил глава Total. По его словам, даже при полном заполнении европейских ПГХ к октябрю этих запасов может не хватить
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой, если она окажется холоднее прошлогодней, заявил лава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

«Что касается газа, хранилища будут заполнены в октябре, но если зима в Европе будет холодной, этих запасов на континенте будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на протяжении зимнего сезона», — отметил Пуянне.

При этом он отметил, что импортировать газ европейским странам придется по более высоким ценам. «Дружеских цен на рынке, где все зависит от спроса и предложения, не бывает», — указал глава Total.

Энергетический кризис в Европе продолжается с прошлого года на фоне роста цен на газ и сокращения его поставок из России, чему предшествовали западные санкции и ответные меры Москвы. Так, в прошлом году цены на газ в ЕС достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3000 за 1 тыс. куб. м., из-за чего страны объединения согласовали сокращение потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. В то же время был принят ценовой потолок на российский газ — ЕС согласовал его в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Bloomberg писал, что Евросоюз спасло от энергокризиса аномальное тепло зимой 2022–2023 годов. В тоже время со ссылкой на экспертов агентство писало, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.

В начале июля глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци говорил, что Европа способна полностью заменить поставки российского газа в течение двух лет. Он добавил, что страны Европы находятся в разных условиях обеспеченности газом, и отметил, что производство в регионе в текущей геополитической ситуации подорожало. Сейчас газ для промышленности стоит в четыре-пять раз дороже, утверждал Дескальци.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Total дефицит газа Европа холода санкции
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