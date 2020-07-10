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Падение цен на нефть ,  
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Эксперты оценили риски падения цен на нефть из-за второй волны COVID-19

Нефть марки Brent потеряла в течение дня почти 2,5%, и это самое значительное падение в течение торгового дня с начала июля. Но падение может продолжиться — рынок боится второй волны коронавируса, отмечают эксперты
BRENT BR-8.20 $43,02 +1,51%
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

В пятницу, 10 июля, сентябрьский фьючерс Brent опустился почти на 2,5%, до $41,32 за баррель, WTI — на 2,7%, до $38,5 за баррель, но к концу дня котировки перешли к росту. Такое падение в течение суток — самое сильное с начала июля. По итогам недели Brent может подешеветь примерно на 3%, WTI — на 4%, следует из данных портала Trading Economics. Пока это лишь коррекция, которую вызвали опасения второй волны коронавируса, сходятся во мнении аналитики, опрошенные РБК.

Почему замедлился рост

В пятницу, 10 июля, Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году с 5,7 млн барр. до 5,3 млн барр. и в итоге составит 97 млн барр. в сутки.

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Бизнес
Фото: Todd Korol / Reuters

Агентство также предусматривает вариант негативного сценария на третий квартал 2020 года: спрос будет на 6,5 млн барр. ниже уровня прошлого года, то есть на 10% ниже июньской оценки. Агентство пересмотрело прогноз из-за недавнего роста случаев заболевания коронавирусом в США и решения нескольких штатов заморозить или отказаться от смягчения карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам, указывает МЭА. Агентство подчеркивает, что «недавнее увеличение числа случаев заражения COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз».

Эти опасения и вызвали снижение нефтяных котировок, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это всего лишь коррекция после «дикого ралли» на рынке, которого не было с 1990-х годов, добавляет аналитик Bank of America Карен Костанян.

После заключения соглашения ОПЕК+ о рекордном снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое подписали Саудовская Аравия, Россия и другие крупнейшие производители нефти, нефтяные фьючерсы выросли слишком быстро, и теперь не соответствуют фундаментальным факторам, согласен аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. При этом риски второй волны карантинов остаются, и сейчас мы видим закономерную коррекцию, объясняет он.

До какого уровня может быть падение

По словам Полищука, нефтяные котировки могут снижаться в течение одного-двух месяцев и упасть чуть ниже $40 за баррель Brent. Но вряд ли они пробьют отметку в $35 за баррель, добавляет эксперт.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Костанян считает, что цены на WTI также вряд ли упадут ниже $35 за баррель, если миру удастся избежать второй волны коронавируса и карантинов. «Сейчас мы видим, как добыча в США постепенно начинает расти, но при WTI ниже $35 скважины вновь будут заморожены и производство снизится», — объясняет он. По оценке МЭА, в июне снижение добычи в США достигло дна в 10,5 млн барр. в сутки и во втором полугодии 2020 года может перейти к росту, хотя он будет незначительным.

Аналитики Raiffeisenbank прогнозируют цену нефти Brent в $50 за баррель к концу года. УК «Арикапитал» пока не пересматривает прогноз по цене на нефть на год и по-прежнему ожидает $40–45 за баррель. Суверов также ожидает цену $40–45 за баррель к концу года. По прогнозу Bank of America, средняя цена нефти в 2020 году составит $44 за баррель, в 2021 году — $50 за баррель.

Какие будут цены в случае второй волны

Второй волной коронавируса можно будет назвать введение массовых карантинов, в первую очередь, в Китае и США — это крупнейшие экономики мира, которые вместе потребляют около 33 млн барр. нефти (около 35% мировой добычи), объясняет Костанян. Полищук считает, что, если крупнейшие страны вновь сядут на жесткий карантин, цена на нефть может опуститься и до $30, и даже до $20 за баррель.

Но, по оценке Bank of America, в случае второй волны падение должно быть не таким резким, как в апреле, когда цена Brent опускалась ниже $15 за баррель. Cейчас котировки поддерживаются действующей сделкой ОПЕК+, а в апреле ограничений по добыче у крупнейших производителей не было, поясняют эксперты банка.

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии COVID-19
Общество
Энтони Фаучи

США, которые являются крупнейшим потребителем нефти, сообщили о более чем 60 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это самый большой прирост, зарегистрированный в стране за один день. По данным агентства Reuters, за последние две недели число случаев заболевания коронавирусом возросло в 42 из 50 штатов США. Схожая ситуация в Израиле, Иране, Южной Корее, Австралии, Молдавии и Казахстане, в этих странах вновь возвращаются карантинные ограничения.

Несмотря на это пока паниковать рано, считает Костанян. Фундаментально на рынке все еще благоприятная ситуация: в июле даже сложился дефицит в 3 млн барр. в сутки, замечает он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цена на нефть, пандемия
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