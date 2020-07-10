Эксперты оценили риски падения цен на нефть из-за второй волны COVID-19

Эти опасения и вызвали снижение нефтяных котировок, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это всего лишь коррекция после «дикого ралли» на рынке, которого не было с 1990-х годов, добавляет аналитик Bank of America Карен Костанян.
После заключения соглашения ОПЕК+ о рекордном снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки, которое подписали Саудовская Аравия, Россия и другие крупнейшие производители нефти, нефтяные фьючерсы выросли слишком быстро, и теперь не соответствуют фундаментальным факторам, согласен аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. При этом риски второй волны карантинов остаются, и сейчас мы видим закономерную коррекцию, объясняет он.
До какого уровня может быть падение
По словам Полищука, нефтяные котировки могут снижаться в течение одного-двух месяцев и упасть чуть ниже $40 за баррель Brent. Но вряд ли они пробьют отметку в $35 за баррель, добавляет эксперт.
Костанян считает, что цены на WTI также вряд ли упадут ниже $35 за баррель, если миру удастся избежать второй волны коронавируса и карантинов. «Сейчас мы видим, как добыча в США постепенно начинает расти, но при WTI ниже $35 скважины вновь будут заморожены и производство снизится», — объясняет он. По оценке МЭА, в июне снижение добычи в США достигло дна в 10,5 млн барр. в сутки и во втором полугодии 2020 года может перейти к росту, хотя он будет незначительным.
Аналитики Raiffeisenbank прогнозируют цену нефти Brent в $50 за баррель к концу года. УК «Арикапитал» пока не пересматривает прогноз по цене на нефть на год и по-прежнему ожидает $40–45 за баррель. Суверов также ожидает цену $40–45 за баррель к концу года. По прогнозу Bank of America, средняя цена нефти в 2020 году составит $44 за баррель, в 2021 году — $50 за баррель.
Какие будут цены в случае второй волны
Второй волной коронавируса можно будет назвать введение массовых карантинов, в первую очередь, в Китае и США — это крупнейшие экономики мира, которые вместе потребляют около 33 млн барр. нефти (около 35% мировой добычи), объясняет Костанян. Полищук считает, что, если крупнейшие страны вновь сядут на жесткий карантин, цена на нефть может опуститься и до $30, и даже до $20 за баррель.
Но, по оценке Bank of America, в случае второй волны падение должно быть не таким резким, как в апреле, когда цена Brent опускалась ниже $15 за баррель. Cейчас котировки поддерживаются действующей сделкой ОПЕК+, а в апреле ограничений по добыче у крупнейших производителей не было, поясняют эксперты банка.
США, которые являются крупнейшим потребителем нефти, сообщили о более чем 60 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это самый большой прирост, зарегистрированный в стране за один день. По данным агентства Reuters, за последние две недели число случаев заболевания коронавирусом возросло в 42 из 50 штатов США. Схожая ситуация в Израиле, Иране, Южной Корее, Австралии, Молдавии и Казахстане, в этих странах вновь возвращаются карантинные ограничения.
Несмотря на это пока паниковать рано, считает Костанян. Фундаментально на рынке все еще благоприятная ситуация: в июле даже сложился дефицит в 3 млн барр. в сутки, замечает он.