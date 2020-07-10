Эксперты оценили риски падения цен на нефть из-за второй волны COVID-19

Нефть марки Brent потеряла в течение дня почти 2,5%, и это самое значительное падение в течение торгового дня с начала июля. Но падение может продолжиться — рынок боится второй волны коронавируса, отмечают эксперты

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В пятницу, 10 июля, сентябрьский фьючерс Brent опустился почти на 2,5%, до $41,32 за баррель, WTI — на 2,7%, до $38,5 за баррель, но к концу дня котировки перешли к росту. Такое падение в течение суток — самое сильное с начала июля. По итогам недели Brent может подешеветь примерно на 3%, WTI — на 4%, следует из данных портала Trading Economics. Пока это лишь коррекция, которую вызвали опасения второй волны коронавируса, сходятся во мнении аналитики, опрошенные РБК.

Почему замедлился рост

В пятницу, 10 июля, Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году с 5,7 млн барр. до 5,3 млн барр. и в итоге составит 97 млн барр. в сутки.

Агентство также предусматривает вариант негативного сценария на третий квартал 2020 года: спрос будет на 6,5 млн барр. ниже уровня прошлого года, то есть на 10% ниже июньской оценки. Агентство пересмотрело прогноз из-за недавнего роста случаев заболевания коронавирусом в США и решения нескольких штатов заморозить или отказаться от смягчения карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам, указывает МЭА. Агентство подчеркивает, что «недавнее увеличение числа случаев заражения COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз».