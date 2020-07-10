Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

В июне поставки нефти достигли минимума за последние 9 лет, составив лишь 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства. Это произошло на фоне коронавируса и сделки о сокращении добычи

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Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Последний раз нефтяные компании производили так мало в 2011 году.

«В июне мировая добыча нефти упала до девятилетнего минимума, после того как Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 млн барр. нефти в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+, и добыча как в Ираке, так и в США сократилась примерно на 0,5 млн барр. в сутки», — говорится в докладе.

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года. Кроме того, о сокращении договорились и страны G20, которые не входят в ОПЕК+, в том числе США и Канада. В итоге суммарное снижение добычи в мире может составить около 19 млн барр. в cутки, или почти 20%, сообщала заместитель руководителя бюро Energy Intelligence Амина Бакр со ссылкой на свои источники.

По данным МЭА, добыча нефти в июне 2020 года упала более чем на 13% по сравнению с июнем 2019 года, когда она превышала 100 млн барр. в сутки.