Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 13:12
Что делать, если сотрудник заразился COVID-19 Pro, 16:59 Суд назвал имена фигурантов дела Фургала Общество, 16:56 Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края Общество, 16:53 РПЛ перенесла дерби «Локомотива» и ЦСКА на 16 июля Спорт, 16:43 Сотни процентов прибыли. 14 криптовалют, за которыми стоит следить Крипто, 16:42 Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы Стиль, 16:41 Руководители «Спартака» в эру Федуна. Чем они запомнились и чего добились Спорт, 16:33 Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет Бизнес, 16:29 Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет Спорт, 16:26 Власти нашли антитела к COVID-19 у каждого пятого жителя Москвы Общество, 16:24 Адвокаты Добровинский и Пашаев не смогли объяснить претензии палаты к ним Общество, 16:15 В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру Общество, 16:15 Правительство объявило о начале реализации проекта трассы Москва — Казань Общество, 16:15 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 16:11
Падение цен на нефть ,  
0 

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

В июне поставки нефти достигли минимума за последние 9 лет, составив лишь 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства. Это произошло на фоне коронавируса и сделки о сокращении добычи
BRENT BR-8.20 $42,52 +0,33%
Татнефть TATN ₽555,1 +0,47% Купить
Фото: Todd Korol / Reuters
Фото: Todd Korol / Reuters

Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Последний раз нефтяные компании производили так мало в 2011 году.

«В июне мировая добыча нефти упала до девятилетнего минимума, после того как Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 млн барр. нефти в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+, и добыча как в Ираке, так и в США сократилась примерно на 0,5 млн барр. в сутки», — говорится в докладе.

На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года. Кроме того, о сокращении договорились и страны G20, которые не входят в ОПЕК+, в том числе США и Канада. В итоге суммарное снижение добычи в мире может составить около 19 млн барр. в cутки, или почти 20%, сообщала заместитель руководителя бюро Energy Intelligence Амина Бакр со ссылкой на свои источники.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес
Фото: Joe Raedle / Getty Images

По данным МЭА, добыча нефти в июне 2020 года упала более чем на 13% по сравнению с июнем 2019 года, когда она превышала 100 млн барр. в сутки.

Эксперты агентства прогнозируют, что в среднем в 2020 году спрос на нефть снизится на 7,9 млн барр., до 92,1 млн барр., из-за пандемии COVID-19 и карантина во многих странах. Они предупреждают о риске новых ограничений из-за обострения ситуации с коронавирусом в США, Бразилии, России и Саудовской Аравии. Рост спроса на нефть прогнозируется только в 2021 году — до 97,4 млн барр. в сутки.

Однако генеральный директор «Татнефти» (занимает пятое место по добыче в России) Наиль Маганов заявил в пятницу, 10 июля, что спрос на нефть компании в июне, наоборот, превысил предложение на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+. «Мы наблюдаем восстановление спроса — уже в июне запросы от наших потребителей были больше, чем наши возможности, усеченные в соответствии с ограничениями [по сделке ОПЕК+]», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Маганова, «Татнефть» в 2020 году снизила добычу нефти на 20% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году сокращение составит 10%.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: МЭА, нефть
Материалы по теме
Аналитики спрогнозировали сроки роста цен на нефть до $150 за баррель
Экономика
МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год
Экономика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter