Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Сейчас засекречены госзакупки Минобороны, ФСБ и СВР. Росгвардия предлагает включить себя в этот список «в целях унификации подхода»

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Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Речь идет о пункте 5 части 2 ст. 84 этого закона.

Действующая версия закона разрешает использовать «закрытые способы определения поставщиков» органами власти, которые вырабатывают и реализуют госполитику в ​области обороны и государственного управления «в области обеспечения безопасности Российской Федерации». В законе указано, что перечень таких организаций формирует правительство. Сейчас в этот перечень входят Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки, а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.

«Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина», — указано в уведомлении о начале разработки нормативного акта. Поэтому, в целях «унификации подхода», Росгвардия предложила добавить ее в число органов власти, кто может не раскрывать данные о своих госзакупках.

В качестве планируемого срока вступления нормативного акта в силу указан декабрь 2019 года.