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Политика ,  
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Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Сейчас засекречены госзакупки Минобороны, ФСБ и СВР. Росгвардия предлагает включить себя в этот список «в целях унификации подхода»
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Речь идет о пункте 5 части 2 ст. 84 этого закона.

Действующая версия закона разрешает использовать «закрытые способы определения поставщиков» органами власти, которые вырабатывают и реализуют госполитику в ​области обороны и государственного управления «в области обеспечения безопасности Российской Федерации». В законе указано, что перечень таких организаций формирует правительство. Сейчас в этот перечень входят Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки, а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.

«Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина», — указано в уведомлении о начале разработки нормативного акта. Поэтому, в целях «унификации подхода», Росгвардия предложила добавить ее в число органов власти, кто может не раскрывать данные о своих госзакупках.

В качестве планируемого срока вступления нормативного акта в силу указан декабрь 2019 года.

О планах Росгвардии засекретить свои закупки в декабре писала газета «Коммерсантъ». Тогда в ведомстве заявили, что рассматривают такую возможность и консультируются с Минфином, Минобороны и другими органами федеральной власти.

В августе 2018-го Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия закупала продукты для своих сотрудников по завышенным ценам. В ведомстве назвали расследование фальсификацией, а директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.

Позже крымский мясокомбинат «Дружба народов», поставляющий продукты Росгвардии, через суд обязал оппозиционера удалить расследование.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Росгвардия, госзакупки
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