Правительство сочло избыточным засекречивание всех закупок оборонзаказа

Правительство выступило против засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа, как предполагает законопроект депутата Владимир Гутенев, который назвал «информационным стриптизом» нынешнюю ситуацию с оборонными закупками

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«Избыточные ограничения»

Правительство предложило доработать проект поправок в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который предполагает закрыть информацию о закупках, связанных с выполнением гособоронзаказа (ГОЗ). Это следует из заключения правительства на законопроект главы комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева. Подлинность документа, с которым ознакомился РБК, подтвердил собеседник в аппарате правительства.

«Положения законопроекта, устанавливающие требования об ограничении информации в отношении всех закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа, представляются избыточными», — говорится в заключении.

При этом правительство соглашается засекретить сведения о тех осуществляемых в рамках ГОЗ закупках, которые связаны с выполнением заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также с разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов космической инфраструктуры.

На рассмотрение правительства законопроект был внесен Гутеневым в конце ноября 2018 года.