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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Правительство сочло избыточным засекречивание всех закупок оборонзаказа
Правительство выступило против засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа, как предполагает законопроект депутата Владимир Гутенев, который назвал «информационным стриптизом» нынешнюю ситуацию с оборонными закупками
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Избыточные ограничения»

Правительство предложило доработать проект поправок в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который предполагает закрыть информацию о закупках, связанных с выполнением гособоронзаказа (ГОЗ). Это следует из заключения правительства на законопроект главы комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимира Гутенева. Подлинность документа, с которым ознакомился РБК, подтвердил собеседник в аппарате правительства.

«Положения законопроекта, устанавливающие требования об ограничении информации в отношении всех закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа, представляются избыточными», — говорится в заключении.

При этом правительство соглашается засекретить сведения о тех осуществляемых в рамках ГОЗ закупках, которые связаны с выполнением заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также с разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов космической инфраструктуры.

На рассмотрение правительства законопроект был внесен Гутеневым в конце ноября 2018 года.

«Информационный стриптиз»

Как заявил РБК сам Гутенев, официально отзыв правительства на законопроект он еще не получил. Он рассказал, что содержащиеся в законопроекте поправки были разработаны в том числе по инициативе объединений «Лига оборонных предприятий» и «Союз машиностроителей России». Гутенев добавил, что законопроект планируется внести в Госдуму в мае. Документ, по его мнению, может быть принят в приоритетном порядке во всех трех чтениях до конца весенней сессии.

Сейчас головные исполнители контрактов по ГОЗ руководствуются законам «О государственном оборонном заказе», а их подрядчики — законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», напомнил Гутенев. Последний требует публикации данных о проводимых закупках.

«Уникальный цифровой код контракта не виден на уровне взаимоотношений Минобороны как заказчика и крупных концернов или корпораций. Но при спуске на более низкие уровни кооперации код становится доступным. И для любого обывателя, желающего поинтересоваться какой-то спецификой, становится понятно, в рамках какого контракта те или иные позиции расторговываются. Поэтому, обладая определенным терпением и массивом данных, можно делать очень серьезные выводы», — пояснил депутат.

Гутенев отметил, что Минфин всегда выступал против предложений полностью засекретить закупки в рамках ГОЗ. «Минфин считает, что ограничения конкурентоспособности приводит к возрастанию цены. Но в данном случае гораздо большую опасность представляет информационный стриптиз, когда низкий уровень кооперации становится доступен из-за того, что информация размещается в единой государственной информационной системе», — отметил депутат.

Позиция правительства кажется Гутеневу конструктивной. «Речь идет о том, что данный законопроект будет касаться прежде всего закупки военной техники и ее модернизации, но не «вещевки» — одежды, продуктов питания и так далее. Хотя по ряду позиций «вещевки» тоже можно делать далеко идущие выводы», — сказал он, отметив, что после принятия в первом чтении авторы проекта будут пытаться отстоять ряд позиций.

Принятие законопроекта будет очень важным шагом для противодействия санкциям, снижая риски для партнеров оборонных компаний, считает Гутенев.

Если отказаться от размещения подобной информации в системе госзакупок, это упростит и удешевит выполнение контракта, полагает депутат. Он пояснил. что из-за санкций производители оружия вынуждены использовать для закупок комплектующих сложные цепочки посредников, а это как раз повышает стоимость готовой продукции.

В пятницу, 26 апреля, на официальном портале нормативных правовых актов появилась информация о том, что Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки. Для этого потребуется внести изменения в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В качестве планируемого срока вступления нормативного акта в силу указан декабрь 2019 года.

Действующая версия закона разрешает использовать «закрытые способы определения поставщиков» органами власти, которые вырабатывают и реализуют госполитику в области обороны и государственного управления «в области обеспечения безопасности Российской Федерации». В законе указано, что перечень таких организаций формирует правительство. Сейчас в этот перечень входят Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки, а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия. В целях «унификации подхода» Росгвардия предложила добавить ее в число органов власти, которые могут не раскрывать данные о своих госзакупках.

Авторы: Инна Сидоркова, Полина Звездина
Теги: Правительство, гособоронзаказ, Минобороны, Санкции
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