Суд не смог обанкротить «Подари мечту» супруга Блиновской

Налоговики потребовали обанкротить компанию мужа Блиновской, суд предложил ведомству оплатить расходы, но за два месяца деньги так и не поступили. Сам мужчина после начала расследования подписал контракт с Минобороны

Алексей Блиновский (Фото: пресс-служба Пресненского суда / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве ИТ-компании «Подари мечту», основанной Алексей Блиновский, мужем арестованного блогера Елены Блиновской. Карточка дела опубликована в электронной базе (.pdf).

Признать компанию банкротством потребовала в конце марта налоговая служба из-за долга в 2,5 млн руб., суд в начале апреля назначил дату слушаний и предложил истцу положить 250 тыс. руб. на депозит для покрытия расходов на процедуру банкротства. Деньги спустя два месяца не поступили ни от налоговой, ни от «Подари мечту».

«Суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему», — сказано в документе.

«Подари мечту» занимается разработкой программного обеспечения, управлением компьютерным оборудованием и консультациями в области технологий.

Супруга Блиновского — блогер, организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская — ранее сама подала заявление о банкротстве. Следователи считают, что в 2019–2021 годах она не уплатила НДФЛ и НДС на 918 млн руб. и разделила бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме. Задолженность блогера, по подсчетам налоговой службы, составила 1,4 млрд руб.

Она арестована. Максимальное наказание по вмененным ей статьям УК (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1) предусматривает лишение свободы на три и семь лет соответственно. Аналогичные обвинения предъявлены ее супругу, суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Блиновский в апреле заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. По данным Mash, мужчина в мае уехал из воинской части в Москву, поскольку его вызвали на следственные действия, но до столицы не доехал, а к началу июня вернулся в воинскую часть. «Он никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — утверждал его сослуживец, экс-адвокат Эльман Пашаев.