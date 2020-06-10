Власти поручили «дочке» «Норникеля» проверить все резервуары после аварии

«Отсутствие надлежащего контроля со стороны НТЭК за безопасным состоянием резервуаров может привести к нарушению обязательных требований природоохранного законодательства», — отметил Иванов.
РБК направил запрос в пресс-службу «Норникеля». В пятницу, 5 июня, после совещания с президентом Владимиром Путиным глава и основной владелец компании Владимир Потанин заявил, что специалисты НТЭК уже начали проверку оставшихся хранилищ топлива, приступив к его откачке. «На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — сказал он.
Резервуар, из-за разрушения которого произошла авария, был самым крупным на ТЭЦ-3 (его вместимость — 30 тыс. т), оставшиеся три рассчитаны на хранение 20 тыс. т каждый.
Причиной аварии в «Норникеле» считают аномально теплую погоду, из-за которой просели фундамент и опоры, поддерживающие этот резервуар с топливом. По предварительным данным Генпрокуратуры, причиной разгерметизации емкости стала осадка грунта. Из-за необычайно теплой зимы произошло подтаивание грунта, фундамент и опоры «внезапно» просели, и у резервуара, который на них стоял, «оторвалось днище».
По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет. По подсчетам Greenpeace, экологический ущерб может составить более 10 млрд руб. В эту же сумму Потанин оценил работы по устранению последствий аварии. Он пообещал, что компания покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет.
В Ростехнадзоре считают, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования. Ведомство неоднократно указывало руководству ТЭЦ-3 на нарушения промышленной безопасности при использовании оборудования. При этом замечаний в отношении резервуара, из-за которого произошла авария, не было: НТЭК еще пять лет назад вывела это хранилище в ремонт, и Ростехнадзор не мог проверить объект, объясняли в ведомстве.