Власти поручили «дочке» «Норникеля» проверить все резервуары после аварии

Росприроднадзор выписал предостережение «дочке» «Норникеля» с рекомендацией проверить все оставшиеся резервуары ТЭЦ-3 после аварии с разливом дизтоплива. Глава компании Владимир Потанин заявил, что она уже начала откачку топлива

Фото: Норникель / Vk

Росприроднадзор направил Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») предостережение, в котором призвал компанию провести проверку технического состояния трех оставшихся резервуаров на ТЭЦ-3, где 29 мая произошла авария с разливом более 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в грунт и соседние реки.

Об этом говорится в письме заместителя главного инспектора России в области охраны окружающей среды Енисейского управления Росприроднадзора Александра Иванова, копия которого имеется у РБК. Пресс-служба ведомства также опубликовала текст предостережения на своем сайте.

Согласно письму Иванова, НТЭК должна откачать из резервуаров нефтепродукты, провести обследование технического состояния резервуаров и их фундаментов.

Он просит компанию в течение двух месяцев — до 9 августа — направить в Росприроднадзор уведомление об исполнении предостережения.