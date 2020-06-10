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Авария с топливом в Норильске ,  
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Власти поручили «дочке» «Норникеля» проверить все резервуары после аварии

Росприроднадзор выписал предостережение «дочке» «Норникеля» с рекомендацией проверить все оставшиеся резервуары ТЭЦ-3 после аварии с разливом дизтоплива. Глава компании Владимир Потанин заявил, что она уже начала откачку топлива
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Фото: Норникель / Vk
Фото: Норникель / Vk

Росприроднадзор направил Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») предостережение, в котором призвал компанию провести проверку технического состояния трех оставшихся резервуаров на ТЭЦ-3, где 29 мая произошла авария с разливом более 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в грунт и соседние реки.

Об этом говорится в письме заместителя главного инспектора России в области охраны окружающей среды Енисейского управления Росприроднадзора Александра Иванова, копия которого имеется у РБК. Пресс-служба ведомства также опубликовала текст предостережения на своем сайте.

Согласно письму Иванова, НТЭК должна откачать из резервуаров нефтепродукты, провести обследование технического состояния резервуаров и их фундаментов.

Он просит компанию в течение двух месяцев — до 9 августа — направить в Росприроднадзор уведомление об исполнении предостережения.

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«Отсутствие надлежащего контроля со стороны НТЭК за безопасным состоянием резервуаров может привести к нарушению обязательных требований природоохранного законодательства», — отметил Иванов.

РБК направил запрос в пресс-службу «Норникеля». В пятницу, 5 июня, после совещания с президентом Владимиром Путиным глава и основной владелец компании Владимир Потанин заявил, что специалисты НТЭК уже начали проверку оставшихся хранилищ топлива, приступив к его откачке. «На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и [уверенности в] надежности состояния этих свай», — сказал он.

Резервуар, из-за разрушения которого произошла авария, был самым крупным на ТЭЦ-3 (его вместимость — 30 тыс. т), оставшиеся три рассчитаны на хранение 20 тыс. т каждый.

Причиной аварии в «Норникеле» считают аномально теплую погоду, из-за которой просели фундамент и опоры, поддерживающие этот резервуар с топливом. По предварительным данным Генпрокуратуры, причиной разгерметизации емкости стала осадка грунта. Из-за необычайно теплой зимы произошло подтаивание грунта, фундамент и опоры «внезапно» просели, и у резервуара, который на них стоял, «оторвалось днище».

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Фото: Денис Кожевников / ТАСС

По прогнозу Минприроды, на восстановление экологии в районе происшествия уйдет не менее десяти лет. По подсчетам Greenpeace, экологический ущерб может составить более 10 млрд руб. В эту же сумму Потанин оценил работы по устранению последствий аварии. Он пообещал, что компания покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет.

В Ростехнадзоре считают, что авария могла произойти из-за изношенности оборудования. Ведомство неоднократно указывало руководству ТЭЦ-3 на нарушения промышленной безопасности при использовании оборудования. При этом замечаний в отношении резервуара, из-за которого произошла авария, не было: НТЭК еще пять лет назад вывела это хранилище в ремонт, и Ростехнадзор не мог проверить объект, объясняли в ведомстве.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
Теги: «Норильский никель»
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