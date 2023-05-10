Маск анонсировал звонки и видеочат в Twitter

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В сфере кибербезопасности усилился кадровый голод. Как России его утолять Pro, 10:10
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:06
Министр внутренних дел Турции обвинил США в попытках вмешаться в выборы Политика, 10:05
Прибыль российских операторов электричек упала в пять раз Бизнес, 10:00
Пакистан заявил о желании оплачивать поставки российской нефти в юанях Политика, 09:54
Курс биткоина опустился до минимума за две недели Крипто, 09:53
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 09:46
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Алчные корпорации раскручивают инфляцию. Так ли это — The Economist Pro, 09:41
В Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам Общество, 09:31
Ракова сообщила о созданной в Москве экосистеме клинисследований лекарств Город, 09:30
ФСБ предотвратила покушения на начальника полиции в Запорожской области Политика, 09:28
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Аналитики Bank of America снизили прогноз цены Brent до $80 за баррель Инвестиции, 09:23
Маск анонсировал звонки и видеочат в Twitter Бизнес, 09:22
Бизнес ,  
0 

Маск анонсировал звонки и видеочат в Twitter

Маск: в Twitter появятся функции звонков и видеочата, все сообщения будут шифроваться
В Twitter вскоре появится возможность голосовых и видеозвонков, объявил Маск. Также с 11 мая все личные сообщения в соцсети начнут шифроваться
Twitter TWTR Купить
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Американский бизнесмен, основной владелец и гендиректор Twitter Inc. анонсировал добавление новых функций в приложение, включая голосовые сообщения и видеозвонки.

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск в своем Twitter.

По словам Маска, все личные сообщения в соцсети с 11 мая также начнут шифроваться. Он отметил, что отныне не сможет раскрыть чужую переписку в Twitter, «даже если к его голове приставят пистолет».

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию в конце прошлого октября. После этого он начал менять политику соцсети — например, уволил большую часть сотрудников и запустил программу монетизации. За счет этих мер Маск пытался снизить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил. В мае 2022 года газета The New York Times отмечала, что бизнесмен хочет увеличить годовой доход Twitter до $26,4 млрд, то есть в пять раз.

В середине апреля Маск дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что управление Twitter «отнюдь не вечеринка, это крайне болезненный процесс». По словам предпринимателя, в последние месяцы «ситуация была действительно довольно стрессовой», однако он по-прежнему считает, что покупка компании была правильным решением.

В России доступ к Twitter ограничен. Роскомнадзор заявил, что эта мера введена «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Twitter голосовые сообщения сообщения шифрование Илон Маск
Материалы по теме
Маск заявил, что с Карлсоном не подписывали соглашений о шоу в Twitter
Технологии и медиа
Twitter вернул запись Медведева про «русофобов в Польше»
Политика
Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter