Маск анонсировал звонки и видеочат в Twitter

Маск: в Twitter появятся функции звонков и видеочата, все сообщения будут шифроваться

В Twitter вскоре появится возможность голосовых и видеозвонков, объявил Маск. Также с 11 мая все личные сообщения в соцсети начнут шифроваться

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Американский бизнесмен, основной владелец и гендиректор Twitter Inc. анонсировал добавление новых функций в приложение, включая голосовые сообщения и видеозвонки.

«Скоро будет голосовой и видеочат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — написал Маск в своем Twitter.

По словам Маска, все личные сообщения в соцсети с 11 мая также начнут шифроваться. Он отметил, что отныне не сможет раскрыть чужую переписку в Twitter, «даже если к его голове приставят пистолет».

Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию в конце прошлого октября. После этого он начал менять политику соцсети — например, уволил большую часть сотрудников и запустил программу монетизации. За счет этих мер Маск пытался снизить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил. В мае 2022 года газета The New York Times отмечала, что бизнесмен хочет увеличить годовой доход Twitter до $26,4 млрд, то есть в пять раз.

В середине апреля Маск дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что управление Twitter «отнюдь не вечеринка, это крайне болезненный процесс». По словам предпринимателя, в последние месяцы «ситуация была действительно довольно стрессовой», однако он по-прежнему считает, что покупка компании была правильным решением.

В России доступ к Twitter ограничен. Роскомнадзор заявил, что эта мера введена «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».