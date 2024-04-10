НОВАТЭКу предложат скидку на прокачку газа за трубопровод в Мурманск

«Газпром» может заплатить НОВАТЭКу за постройку газопровода Волхов — Мурманск скидкой на транспортировку газа по России, сообщили источники РБК. В отсутствие деталей стоимость проекта эксперты оценивают в диапазоне ₽450–900 млрд

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» может оплатить строительство газопровода Волхов — Мурманск — Белокаменка, необходимого для проекта «Мурманский СПГ», за счет предоставления НОВАТЭКу скидки на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ). Такую схему взаиморасчетов сейчас обсуждают компании, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждений.

НОВАТЭК построит трубопровод сам, говорил глава компании Леонид Михельсон, но затем, как писал «Коммерсантъ», передаст его «Газпрому» в рассрочку и будет платить тариф за прокачку газа по нему. По данным источников РБК, по поручению правительства «Газпром» взамен должен предоставить НОВАТЭКу скидку за транспортировку газа по другим газопроводам.

«Оплата за построенный газопровод будет не в натуральной форме деньгами, а скидкой на транспортировку газа, это закреплено в поручениях, — объясняет один из источников РБК. — При этом скидка будет не на Волхов — Мурманск, а на другие регионы». По его словам, сейчас компании обсуждают ценовые параметры. Но сторонам необязательно сойтись по цене сейчас, чтобы проект двигался дальше, добавляет источник РБК, близкий к правительству.

По данным собеседников РБК, плановый срок строительства газопровода — 2028 год. Ранее НОВАТЭК и региональные власти анонсировали завершение строительства в 2027 году.

РБК направил запросы в секретариат вице-премьера Александра Новака, НОВАТЭК и «Газпром».

Сколько может стоить постройка газопровода

Согласно схеме территориального планирования в области федерального транспорта, мощность газопровода Волхов — Мурманск — Белокаменка составит 41,2 млрд куб. м в год. Он предназначен для обеспечения природным газом завода «Мурманский СПГ» и потребителей Республики Карелия и Мурманской области. НОВАТЭК сообщал, что протяженность газопровода будет около 1300 км, а на потребности завода понадобится примерно 30 млрд куб. м газа в год.

В июне 2022 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис предварительно оценивал стоимость проекта в 300–350 млрд руб. Однако на тот момент речь шла о газопроводе для газификации региона мощностью 9 млрд куб. м в год, и планировалось, что за его строительство будет отвечать «Газпром». В 2023 году стало известно о намерении НОВАТЭКа построить «Мурманский СПГ» на 20 млн т, для которого будет необходим газопровод-отвод Волхов — Мурманск — Белокаменка на 30 млрд куб. м в год, куда компания планировала поставлять газ с собственных месторождений. Осенью окончательно было решено, что газопровод будет строить НОВАТЭК, но мощность проекта увеличили до 40 млрд куб. м с учетом потребностей на газификацию. Окончательная трасса газопровода была закреплена в марте в территориальной схеме планирования.

«При заявленной мощности 41,2 млрд куб. м в год стоимость [газопровода] может составить около 450–500 млрд руб. в ценах 2024 года», — оценил для РБК директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Но есть и более высокие оценки. Стоимость проекта с компрессорными станциями может оцениваться в диапазоне от 700 млрд до 900 млрд руб. без учета НДС, говорит источник РБК в отрасли. По его словам, цену увеличивают несколько факторов: трасса проходит по обжитым районам Ленинградской области, пересекает множество водных преград и коммуникаций, проходит по обводненным, болотистым и скальным грунтам.

На конечную стоимость могут повлиять и такие технические факторы, как количество компрессорных станций и баз обеспечения, необходимость резервирования оборудования и систем, выбранный маршрут газопровода и применение лупингов (участков, параллельных основному газопроводу и используемых, в частности, для увеличения его пропускной способности), отмечают эксперты.

Какой может быть скидка для НОВАТЭКа

Подобная схема уже обсуждалась ранее «Газпромом» и НОВАТЭКом. Так, в «дорожной карте» газификации Камчатского края закреплено, что НОВАТЭК построит плавучую регазификационную установку и челночные суда-газовозы, а затем передаст их «Газпрому» по договору лизинга, купли-продажи или аренды с последующим выкупом. «Источником [оплаты] может служить скидка на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в зоне ЕСГ», — отмечается в документе. Михельсон говорил, что компания готова вложить в мероприятия, связанные с газификацией Камчатки, около 40 млрд руб.

Однако, по мнению Белогорьева, выбранная для газопровода Волхов — Мурманск — Белокаменка схема все же необычна, «особенно в контексте нескончаемых споров между независимыми [производителями газа] и «Газпромом» о том, насколько обоснованы, завышены или, наоборот, занижены тарифы на транспортировку», а также обсуждаемого перехода к новой методике расчета тарифа.

«То есть не до конца понятно, как будет считаться сам тариф, на который планируется давать скидку. Важно, как будет выглядеть эта скидка: единый процент по всем направлениям поставки или же будет какая-то географическая дифференциация. <...> И когда будет предоставляться эта скидка: уже в 2020-е годы одновременно с инвестиционными затратами на строительство или только постфактум, когда газопровод начнет действовать? Не совсем ясно и то, за счет каких ресурсов «Газпром» будет компенсировать недополученные доходы от транспортировки газа. Иными словами, объективно оценить, кому этот вариант выгоднее, пока сложно. Дьявол — в деталях», — говорит эксперт.

Согласно годовому отчету НОВАТЭКа за 2023 год, компания поставляла газ в 41 регион России, в их число входит и Ленинградская область. Доля НОВАТЭКа на внутреннем рынке оценивается в 18–20%. По данным компании, в 2022 году она поставила потребителям в России 68,09 млрд куб. м, в 2021 году — 67,87 млрд куб. м. При этом затраты на транспортировку газа по магистральным газопроводам и сетям низкого давления в 2021 году выросли на 6% и составили 107 млрд руб., говорится в отчете по МСФО НОВАТЭКа.

Исходя из предполагаемого уровня капзатрат на газопровод и приемлемых сроков окупаемости инвестпроектов в 10–15 лет, «общий объем ежегодной скидки на услуги «Газпрома» по транспортировке газа для НОВАТЭКа может составить 100–150 млрд руб. в год», оценивает источник РБК в отрасли, знакомый с подобными проектами.

Какими могут быть тарифы на газ и его транспортировку по газопроводу Волхов — Мурманск

Вокруг реализации проектов «Мурманский СПГ» и Волхов — Мурманск — Белокаменка на текущий момент остается много неизвестных, замечает независимый эксперт по газу Александр Собко. Речь, в частности, идет о тарифе на транспортировку газа по газопроводу и цене на газ, добавляет он.

«Стоимость сырьевого газа для «Мурманского СПГ» оказывает существенное влияние на рентабельность проекта и его конкурентоспособность в мире. <…> Даже если для сжижения газа в Мурманске будет использоваться газ самого НОВАТЭКа (а не из ЕСГ), расходы на доставку в любом случае составляют основную часть себестоимости газа в конечной точке потребления. Поэтому все вопросы, связанные с ценой транспортировки газа, сейчас критичны для компании», — говорит Собко.

Тариф на транспортировку газа по газопроводу Волхов — Мурманск — Белокаменка, «очевидно, должен зависеть от конечной стоимости газопровода», считает эксперт. Предполагалось, что через него «Газпром» и будет окупать газопровод после приобретения его у НОВАТЭКа, но теперь эта привязка «становится менее очевидной». «Одновременно непонятно, речь идет о скидке на весь газ НОВАТЭКа или газ для «Мурманского СПГ». Если речь идет про весь газ, то это может означать косвенное перекрестное субсидирование между «Мурманским СПГ» и внутрироссийским газовым бизнесом НОВАТЭКа. В целом подробностей пока недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы», — заключает Собко.

По информации источников РБК, поручения правительства пока не касаются тарифа на транспортировку газа по будущему газопроводу, но уже содержат задачу по расчету оптовой цены на газ для потребителей региона. Для этого НОВАТЭК и Мурманская область еще в феврале должны были представить федеральным органам власти свои расчеты по затратам и будущему объему потребления. Однако «пока нет информации, что эти данные были представлены и что произведены предварительные расчеты оптовой цены», утверждают источники.

РБК направил запросы в Минэнерго, ФАС и правительство Мурманской области.