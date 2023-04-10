«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран

«Аэрофлот» на фоне западных санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран. Компетенции местных компаний в области техобслуживания авиатехники дополнят возможности группы «Аэрофлот», говорит ее представитель

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«Аэрофлот» впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран, рассказали два источника РБК, близких к перевозчику, и подтвердил его представитель. 5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

По словам источников РБК, возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air — обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей «Аэрофлот» использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией.

Но международные санкции, принятые в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания, в парке которой на 1 апреля было 178 самолетов производства Airbus и Boeing. «Техническое обслуживание самолета Airbus A330 [в Иране] будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Организация [Mahan Air] имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества», — утверждает представитель «Аэрофлота». По его словам, компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности группы «Аэрофлот» (кроме одноименной авиакомпании в нее входят перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа»).

В 2022 году провайдер «Аэрофлот-Техникс», который тоже входит в группу «Аэрофлот», выполнил более 300 форм периодического техобслуживания самолетов. «В 2023 году продолжится процесс расширения компетенций и увеличения объемов выполняемых работ. В конечном счете «Аэрофлот-Техникс» станет крупнейшим в России центром технического обслуживания и ремонта отечественной и западной авиационной техники», — говорил гендиректор «Аэрофлот-Техникс» Михаил Коробович.

31 марта глава Минтранса Виталий Савельев сказал журналистам, что сейчас в России более 200 сертифицированных организаций, осуществляющих техобслуживание воздушных судов. По словам чиновника, ключевые организации в России имеют 23 ангара, которые способны одновременно обслуживать более 80 самолетов, из которых 14 — широкофюзеляжные. «Общее количество ангаров позволяет обеспечить обслуживание воздушных судов без очередей и простоя», — указал Савельев.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.