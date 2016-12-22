Акции UC Rusal на Гонконгской бирже упали почти на 7%

Акции российского алюминиевого гиганта UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 6,96% до 2,140 гонконгского доллара за единицу. Об этом сообщается на сайте биржи на момент 05:10 мск.
Данные торгов свидетельствуют, что на открытии биржи стоимость акций UC Rusal составляла 2,200 гонконгского доллара за единицу, на закрытии торгов в понедельник, 9 апреля, их стоимость достигала 2,300 гонконгского доллара.
Акции «Русала», как и других российских компаний резко упали в цене после того, как США ввели санкции против российских миллиардеров, топ-менеджеров и чиновников. В том числе среди них был UC Rusal и En+ Олега Дерипаски. Так, в понедельник, 9 апреля, ценные бумаги «Русала» упали более чем на 50% на гонконгской бирже. В этой связи компания разместила на этой торговой площадке сообщение, что она может объявить технический дефолт.
Всего под санкции Министерства финансов США попали три компании Олега Дерипаски, а именно «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal. В отношении него также были введены персональные ограничения. Из-за санкций имущество американской дочерней компании Rusal America Corp подлежит заморозке. Кроме того, акции Rusal и En+ станут внебиржевыми. Минфин по американскому законодательству разрешил бизнесменам США завершить все сделки с компаниями Дерипаски до 5 июня.