 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу»

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow нашел покупателя на свой бизнес, сообщили три источника РБК. Один из основных интересантов — «Яндекс», сказал один из источников. По информации другого собеседника, Flowwow намерен поделить бизнес на российскую и иностранную части.

В самом Flowwow сообщения о продаже бизнеса тоже прокомментировали. «Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности — это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста», — приводит его слова корреспондент РБК.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса «Яндексу» - компанию планируют присоединить к сервису «Яндекс Еда», в котором есть раздел с цветами. По информации издания, сумма сделки может составить более 8 млрд руб.

ВТБ зафиксировал рост трат в цветочных магазинах на 48% перед 8 Марта
Бизнес
Фото:Мурад Оруджев / РИА Новости

В пресс-службе Flowwow отметили, что ранее обсуждали как частичную, так и полную продажу, вели переговоры с одним из маркетплейсов, но «после их прекращения сосредоточились на самостоятельном росте». Так, в 2024 году оборот вырос на 80% до 17,2 млрд руб., а в 2025 году произошел рост на 37%.

Такие результаты привлекают внимание потенциальных инвесторов, добавили в цветочном маркетплейсе. «Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников. Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Фаундеры и руководство полностью сфокусированы на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы, и этот фокус сохраняется вне зависимости от обсуждений на рынке», — подчеркнули в Flowwow.

Представитель «Яндекса» отметил, что компания «не комментирует слухи».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
цветочный бизнес Яндекс компании
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти Политика, 03:15
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 03:09
Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение Общество, 03:00
Трамп выдвинул Канаде условия открытия моста между Онтарио и Мичиганом Политика, 02:50
Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу» Бизнес, 02:22
В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами Общество, 02:18
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России» Общество, 02:11
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом Политика, 01:59
Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты Политика, 01:48
В Новороссийске объявили ракетную опасность Политика, 01:44
Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США Политика, 01:31
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти Политика, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов Политика, 00:58