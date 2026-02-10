Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу»
Маркетплейс цветов и подарков Flowwow нашел покупателя на свой бизнес, сообщили три источника РБК. Один из основных интересантов — «Яндекс», сказал один из источников. По информации другого собеседника, Flowwow намерен поделить бизнес на российскую и иностранную части.
В самом Flowwow сообщения о продаже бизнеса тоже прокомментировали. «Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности — это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста», — приводит его слова корреспондент РБК.
Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса «Яндексу» - компанию планируют присоединить к сервису «Яндекс Еда», в котором есть раздел с цветами. По информации издания, сумма сделки может составить более 8 млрд руб.
В пресс-службе Flowwow отметили, что ранее обсуждали как частичную, так и полную продажу, вели переговоры с одним из маркетплейсов, но «после их прекращения сосредоточились на самостоятельном росте». Так, в 2024 году оборот вырос на 80% до 17,2 млрд руб., а в 2025 году произошел рост на 37%.
Такие результаты привлекают внимание потенциальных инвесторов, добавили в цветочном маркетплейсе. «Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников. Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Фаундеры и руководство полностью сфокусированы на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы, и этот фокус сохраняется вне зависимости от обсуждений на рынке», — подчеркнули в Flowwow.
Представитель «Яндекса» отметил, что компания «не комментирует слухи».
Материал дополняется
