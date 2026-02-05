Крупнейшие сети гостиниц отказались от работы через «Яндекс.Путешествия»
Крупнейшие российские гостиничные сети Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, Accor, «Русские Сезоны», «Ателика», «Кронвелл Групп» перестали сотрудничать с агрегатором «Яндекс.Путешествия», сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
«Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. Ранее и Российский союз туриндустрии, и сами отельеры обращались к агрегатору с просьбой не повышать комиссию, однако в компании заявили, что не изменят решение. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, около 50 тыс. номеров в общей сложности», — сказано в сообщении.
Как пояснил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский, «навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей». Azimut Hotels, пояснил он, выступает за прозрачные и равные правила работы для всех участников рынка. «Без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов», — подчеркнул Бродовский.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ