«Яндекс.Путешествия» после ухода отелей объяснили увеличение комиссии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Повышение комиссии агрегатора «Яндекс.Путешествий» с 15 до 17% связано с растущими издержками на развитие и поддержание сервиса, чтобы в условиях удорожания инфраструктуры он мог бесперебойно обеспечивать отели заказами, сообщил РБК руководитель сервиса Евгений Абрамзон.

Он отметил, что повышение с 1 февраля базовой комиссии на 2 процентных пункта стало первым изменением комиссии «Яндекс Путешествий» за три год.

«Нам жаль, что некоторые наши отели-партнеры решили приостановить сотрудничество с нами. Тем не менее мы всегда открыты к переговорам», — добавил Абрамзон. Он добавил, что в сервисе остается более 1 млн предложений для проживания в разных регионах.

Крупнейшие сети гостиниц отказались от работы через «Яндекс Путешествия»
Бизнес
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Ранее днем крупнейшие российские гостиничные сети Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, Accor, «Русские сезоны», «Ателика», «Кронвелл групп» объявили о прекращении сотрудничества с «Яндекс Путешествия».

«Навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей», — заявил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Прямой эфир
