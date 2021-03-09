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ВТБ зафиксировал рост трат в цветочных магазинах на 48% перед 8 Марта

В праздничные дни россияне списали с банковских карт на цветы и сладости около 530 млн руб., что превысило аналогичные показатели прошлого года почти на треть, выяснили эксперты ВТБ
ВТБ VTBR ₽0,03826 +1,77% Купить
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

На празднование Международного женского дня 8 Марта россияне потратили около 530 млн руб., что на 29% превысило аналогичные расходы на этот праздник в прошлом году. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ, основанном на данных статистики эквайрингового бизнеса банка, который фиксирует расходы по платежам банковскими картами.

При этом в магазинах цветов 6–8 марта россияне оставили около 50 млн руб., превысив аналогичные расходы в тех же числах марта 2020 года на 48%. Расходы в кондитерских магазинах выросли не так сильно: за три дня там потратили около 480 млн руб. (на 28% больше, чем год назад).

В этом году изменилось распределение расходов по времени. «В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно и корпоративных поздравлений пока проводится меньше», — заявил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, за время пандемии терминалами для оплаты по картам обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные, поэтому за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт.

Непосредственно в праздничный день 8 Марта расходы на цветы и сладости оказались сопоставимы с прошлогодними показателями. При этом на конфеты, пирожные и другие сладости россияне за один визит в магазин потратили в среднем втрое больше, чем на букеты: 1 670 руб. против 500 руб.

Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Расходы москвичей в праздничные дни на цветы и кондитерские изделия выросли на 39% — почти до 200 млн руб. Траты москвичей через терминалы по оплате банковскими картами по сравнению с прошлым годом выросли на 46% год к году и составили около 15 млн руб., расходы на сладости увеличились на 38%, превысив 180 млн руб.

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Ранее Сбербанк сообщил, что по сравнению с прошлым годом расходы россиян за февраль выросли на 2,6%. По данным банка, за неделю с 22 по 28 февраля потребительские траты россиян выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На непродовольственные товары расходы выросли на 4,6%, на услуги — на 8,2%.

Наибольшим рост расходов оказался в следующих сегментах:

  • компьютеры и ПО — на 43,8%;
  • телекомоборудование и услуги — на 37,1%;
  • бытовая техника и электроника — на 33,3%.

Месячный прирост расходов за февраль составил 2,6%, что стало максимальным показателем с начала пандемии. При этом траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%. Больше всего увеличились траты на телекомоборудование и услуги — на 33,4%.

При этом в феврале упали расходы на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%). Также сократились траты на кафе и рестораны (-21,6%) и на книги и музыку (-16,1%).

Автор
Владислав Гордеев
расходы россияне 8 Марта
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