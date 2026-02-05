 Перейти к основному контенту
Один из совладельцев «Яндекса» увеличил свою долю в компании

Бизнесмен Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» до 19,69%
Александр Чачава
Александр Чачава (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Структуры предпринимателя и основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы увеличили долю в «Яндексе» с 15,97 до 19,69%, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации.

«Доля в уставном капитале эмитента, приходящаяся на акции, право распоряжаться которыми приобретено лицом, составляет 19,69%», — говорится в сообщении.

Акции Microsoft показали самое сильное падение с 2020 года
Технологии и медиа
Фото:dpa/picture-alliance / ТАСС

Отмечается, что такая доля акций эквивалента 20,42% голосов.

Основным акционерам «Яндекса» принадлежит 66,1% акций, в свободном обращении находятся 30,3%. Еще 3,6% — это программы мотивации.

Сам Чачава объяснил свое решение «уверенностью в долгосрочной стратегии компании».

«Верю в команду и в то, что «Яндекс» продолжит динамичное развитие и будет и дальше укреплять свое лидерство в сфере искусственного интеллекта и других инноваций», — сказал бизнесмен (цитата по «Интерфаксу»).

В июле 2025 года Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon. «Александр — один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании», — сообщили тогда в Ozon.

Чачава — управляющий партнер LETA Capital. Это частная инвестиционная компания, она управляет тремя фондами и инвестирует в международные IТ- и интернет-стартапы с российскими основателями, преимущественно из b2b-сектора (business-to-business, «бизнес для бизнеса»).

