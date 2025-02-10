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Суд наложил обеспечительные меры на активы «Борца» по иску Генпрокуратуры

Генпрокуратура требует передачи 100% доли в нефтесервисной компании «Борец» государству. В иске говорится, что среди контролирующих лиц компании — включенный в реестр иноагентов Леонид Невзлин, писал «Интерфакс»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Арбитражный суд Калининградской области принял обеспечительные меры в отношении активов нефтесервисной компании «Борец» по иску Генеральной прокуратуры, следует из карточки на сайте суда, внимание на это обратил «Коммерсантъ».

РБК обратился за комментариев в пресс-службу арбитражного суда Калининградской области.

Генеральная прокуратура подала иск к нефтесервисной компании «Борец» в начале февраля. Ответчиками по делу также проходят ООО «Международная компания «Салтекор Инвестментс» и международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования». Третьими лицами указаны ООО «ПК «Борец», ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

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Леонид&nbsp;Невзлин

ООО «Международная компания «Салтекор Инвестментс» владеет в ООО «Производственная компания «Борец» долей 99,9%, оставшиеся 0,01% принадлежат «Центру разработки нефтедобывающего оборудования». Генпрокуратура требует взыскать все 100% в доход государства, писал «Интерфакс» со ссылкой на текст иска.

Согласно документу одним из контролирующих лиц компании является бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (внесен в России в реестр иноагентов). Его партнерами названы Марк Шабад и Грегори Штульберг, у первого есть подданство Великобритании, у второго — подданство Швеции, указывает прокуратура (Невзлин в 2000-х получил израильское гражданство). По версии Генпрокуратуры, они вывели холдинг из-под государственного контроля и «удерживают под иностранным управлением» в обход российских законов. Невзлин, Шабад и Штульберг через компанию «Салтекор Инвестмент» получили доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора, полагают в прокуратуре.

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Леонид&nbsp;Невзлин

«Коммерсантъ» пишет со ссылкой на данные ведомства, что в 2014 году фигуранты зарегистрировали доли ООО «ПК «Борец» на подконтрольные им Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшелы). После начала военной операции и введения Россией мер по ограничению участия иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, ответчики, по данным Генпрокуратуры, «приняли меры по сокрытию принадлежности» своих активов: по указанию Шабада, Штульберга и Невзлина головная компания Sultecor Investments Limited сменила юрисдикцию с кипрской на российскую, и контроль перешел к созданной в специальном административном районе Калининградской области МКООО «Салтекор Инвестментс».

Однако, по сведениям прокуратуры, заявления в ФАС и правительство России о согласовании такой сделки ответчики не подавали, и реальный контроль над стратегическими предприятиями через управление материнской компанией Borets Holding Company Ltd сохранился за резидентами недружественных стран. Об этом свидетельствует задокументированный Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой (ФНС) вывод за рубеж в 2024 году финансовых активов стратегических предприятий на сумму свыше 2 млрд руб., говорится в иске надзорного ведомства.

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«Борец» называет себя одним из лидеров в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН). В материалах компании говорится, что по состоянию на февраль 2023 года доля группы на рынке по количеству установленных УЭЦН составляла 24% в мире и 37% в России. В 2019 году в Минэнерго оценивали, что с помощью УЭЦН добывается 81% нефти от общего объема нефтедобычи.

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арест активов Генпрокуратура иски Арбитражный суд
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Компанию «Борец» потребовали передать в госсобственность из-за Невзлина
Общество
Генпрокуратура подала иск к нефтесервисной компании «Борец»
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