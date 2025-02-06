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Генпрокуратура подала иск к нефтесервисной компании «Борец»

Суть иска к нефтесервисной компании «Борец» не раскрывается. Судебное заседание назначено на 7 марта.
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

Генеральная прокуратура подала иск к нефтесервисной компании «Борец». Об этом говорится в карточке дела, которое рассматривает арбитражный суд Калининградской области.

Суд принял заявление 5 февраля, принял определение об обеспечении иска и назначил заседание на 7 марта. Предмет иска не раскрывается.

Также ответчиками по делу проходят ООО Международная компания «Салтекор Инвестментс» и Международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования». Третьими лицами указаны ООО «ПК «Борец», ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

ООО «ПК «БОРЕЦ» находится в Москве, занимается монтажом, ремонтом и демонтажом буровых вышек и прочих услуг в области добычи нефти и природного газа, следует из данных сервиса «РБК Компании». Учредитель компании — Международная компания ООО «Салтекор Инвестментс» с долей 99,99%. Осенью 2023 года она стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининградской области, учредитель МКООО — Borets Holding Company Ltd из Объединенных Арабских Эмиратов.

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РБК направил запрос в Генпрокуратуру, ООО «ПК «Борец», ООО Международная компания «Салтекор Инвестментс».

«Борец» называет себя одним из лидеров в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН). По его данным на февраль 2023 года, доля группы на рынке по количеству установленных УЭЦН составляла 24% в мире и 37% в России. В 2019 году в Минэнерго оценивали, что с помощью УЭЦН добывается 81% нефти от общего объема нефтедобычи.

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