Компанию «Борец» потребовали передать в госсобственность из-за Невзлина

Леонид Невзлин (Фото: DedaSasha / Wikipedia)

Генпрокуратура требует взыскать в доход Российской Федерации 100% ООО «Производственная компания «Борец», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст иска.

Согласно документу, одним из контролирующих лиц компании является бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан в России иноагентом). По версии ведомства, он и партнеры получили доступ к обслуживанию ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, при этом они «следуют антироссийской политике и незаконно выводят прибыль».

Арбитражный суд Калининградской области принял исковое заявление Генпрокуратуры к компании «Борец» 5 февраля, а также определение об обеспечении иска. Заседание назначено на 7 марта.

За последние годы Генпрокуратура неоднократно подавала иски с требованием обратить активы компаний в доход государства из-за нарушений в ходе приватизации в 1990-е. Глава ведомства Игорь Краснов сообщал прошлым летом, что с 2022 года по искам прокуроров в собственность государства были возвращены более 100 предприятий на 1,3 трлн руб.

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