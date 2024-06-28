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Суд в Москве оштрафовал Невзлина за отсутствие плашки иноагента

Леонид&nbsp;Невзлин
Леонид Невзлин (Фото: anumuseum.org.il)

Таганский районный суд в Москве оштрафовал бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в России иноагентом) на 35 тыс. руб. за отсутствие плашки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Невзлин Леонид Борисович признан виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение порядка деятельности иностранного агента. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 50 тыс. руб., но суд ограничился суммой 35 тыс. руб.

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Леонид&nbsp;Невзлин

Вице-президентом АО «Нефтяная компания ЮКОС» Невзлин стал в апреле 1996 года. С 1997 года он стал первым заместителем объединенного правления группы РОСПРОМ-ЮКОС.

В конце лета 2003 года, после ареста топ-менеджера ЮКОСа и другого соучредителя банка «Менатеп» Платона Лебедева, Невзлин уехал в Израиль, где в ноябре того же года получил гражданство.

Генпрокуратура неоднократно предъявляла бывшему акционеру обвинения в совершении ряда экономических и налоговых преступлений, а также в причастности к организации заказных убийств и покушений. В январе 2004 года его объявляли в международный розыск.

Мосгорсуд в августе 2008 года заочно приговорил Невзлина к пожизненному заключению. В том же году бизнесмен обратился в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), но Верховный суд России оставил приговор в силе.

Невзлин тогда заявлял, что его уголовное преследование незаконно и «политически мотивированно». В июне 2023 года Минюст признал его иноагентом.

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Леонид Невзлин ЮКОС иноагент обвинения
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