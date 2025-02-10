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Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Фото: Andreas Gebert / Reuters
Фото: Andreas Gebert / Reuters

Биржевые цены на газ в Европе выросли до двухлетнего максимума на фоне возросшего спроса из-за похолодания в регионе, сообщает Bloomberg. В понедельник, 10 февраля, стоимость мартовского фьючерса на газ поднялась на 4,1%, до €58,75 за 1 МВт·ч, это самый высокий показатель с февраля 2023 года.

Страны Северо-Западной Европы готовятся к заморозкам в ближайшие дни, что может еще больше стимулировать повышение цен, пишет агентство. Высокий уровень потребления топлива привел к снижению запасов в подземных хранилищах, которые и без того находятся на самом низком уровне для этого времени года со времен энергетического кризиса 2022 года.

Сейчас хранилища заполнены на 49%, в начале февраля 2023 года — на 67%.

Аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен заявил, что к весне запасы в ЕС окажутся «на очень низком уровне».

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