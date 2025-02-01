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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за «ужасного отношения» к США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Евросоюз не покупает американские сельхозпродукцию и автомобили, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», заявил Трамп. В Еврокомиссии заявили о готовности к ответным мерам, но предостерегли от «гонки на дно»

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что «совершенно точно» намерен ввести пошлины на товары из Европейского союза в будущем.

«Собираюсь ли я ввести пошлины? Вы хотите честный ответ или мне дать вам политический ответ? Безусловно. Европейский союз обошелся с нами ужасно», — заявил Трамп (цитата по AFP). Политик добавил, что сделает «что-то очень существенное» по отношению к ЕС.

По мнению республиканца, Евросоюз относится к Соединенным Штатам «очень, очень несправедливо» в том, что касается налога на добавленную стоимость. «У них высокий налог... Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию и не берут наши автомобили, но при этом отправляют нам автомобили миллионами», — говорил он 23 января.

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Политика
Дональд Трамп

По данным Еврокомиссии, в 2023 году объем торговли товарами и услугами между ЕС и США превысил €1,5 трлн. Среди самых популярных товаров, которые блок импортирует из США — нефтяные масла и сырая нефть, лекарственные и фармацевтические препараты и природный газ.

У Трампа есть и другие претензии к ЕС. В частности, политик недоволен процедурой выдачи разрешений — по его словам, для получения одобрения некоего «крупного проекта» потребовалось «пять или шесть лет ожидания». Он также осудил Брюссель за штрафы и антимонопольные расследования в отношении Apple, Google и других американских корпораций.

Республиканец неоднократно угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт из Евросоюза. Чтобы избежать этого, Брюссель должен покупать больше американских нефти и газа, считает Трамп. В Еврокомиссии заявили, что готовы «пропорционально» ответить, при этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала избежать «гонки на дно» на фоне опасений торговой войны.

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Дональд Трамп США пошлины Евросоюз торговая война
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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