«Яндекс» выделил в отдельную компанию свои медиасервисы

В отдельный бизнес-юнит выделены медиасервисы «Яндекса» с аудиторией более 50 млн пользователей — «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Направление медиасервисов «Яндекса» станет отдельной компанией по аналогии с ООО «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркет», говорится в сообщении интернет-компании (есть у РБК). Совокупную аудиторию вновь создаваемой компании передаваемых сервисов («Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») в «Яндексе» оценили более чем в 50 млн пользователей ежемесячно, что составляет около половины от всей аудитории Рунета.

«Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем помогать своими достижениями большому «Яндексу», как это уже делают «Такси», «Авто.ру» и «Маркет», — пояснил генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож.

По его словам, в последние два года медиасервисы «Яндекса» показывали «отличные результаты», доказав состоятельность своей бизнес-модели, а поступления от подписки на музыку и продажи билетов стали «заметным» источником доходов «Яндекса».

По данным компании, главным локомотивом роста выручки медиасервисов является «Яндекс.Музыка», доходы которой формируются за счет платной подписки и рекламы, включая аудиорекламу, а также партнерских проектов. Сервис «Яндекс.Афиша» позволяет покупать билеты в кино, на спектакли и концерты, агрегируя предложения Kassir.ru, Concert.ru, Ponominalu.ru и других крупных продавцов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах.

Сервис «Яндекс.Телепрограмма» содержит подробное описание центральных каналов и их региональных версий, а также десятков спутниковых и цифровых каналов и программу их передач. На сервисе также доступны трансляции эфирных каналов.

Сервис «КиноПоиск» знакомит пользователей с новыми фильмами и рассказывает о новостях из мира кино. В 2018 году «Яндекс» намерен существенно расширить для пользователей «КиноПоиска» возможности по просмотру фильмов онлайн.