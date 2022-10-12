Санкции Новой Зеландии затронут популярные у россиян вина

Новая Зеландия анонсировала запрет на поставку вина в Россию. До 90% импорта приходилось на долю популярного у россиян сорта совиньон блан. Но российские импортеры рассчитывают на организацию поставок через третьи страны

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О том, что Новая Зеландия включила в новый пакет антироссийских санкций официальный запрет на поставки в Россию своего вина, сообщила во вторник, 11 октября, глава новозеландского МИДа Нанайя Махута.

Новые торговые ограничения, которые страна вводит в ответ на военную спецоперацию на Украине, коснутся экспорта в Россию новозеландских предметов роскоши, «таких как новозеландское вино и морепродукты», а также импорта в Новую Зеландию российской водки и икры, следует из мер, анонсированных Махутой на сайте правительства. Меры вступят в силу 4 ноября.

Торговые ограничения коснутся также стратегически важных продуктов, таких как нефть, газ и связанное с ними производственное оборудование. Помимо этого, Новая Зеландия ввела санкции против бизнесмена Александра Абрамова, а также 50 других бизнесменов и 24 чиновников, связанных с присоединенными к России территориями.

Запрет на поставки вин из Новой Зеландии заставит российских импортеров искать новые пути закупок и доставки продукта в Россию. Вино очень популярно у российских потребителей, рассказали РБК участники рынка.

Сколько вина поставляет Новая Зеландия

В 2021 году Новая Зеландия, согласно оценке итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, входила в десятку крупнейших стран по объемам импорта вина в Россию. В прошлом году оттуда было ввезено 5,4 млн л тихих вин на сумму $29,3 млн. В первой пятерке стран-поставщиков были Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия, на долю которых приходилось почти две трети импорта тихих вин (всего из-за рубежа в Россию было ввезено в прошлом году 282,6 млн л тихих вин).

В текущем году Новая Зеландия по-прежнему в десятке крупнейших экспортеров тихого вина в Россию, хотя поставки и снизились по сравнению с прошлым годом примерно на 30%, отмечает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

«Вес новозеландского совиньон блан в категории белых вин значителен, его можно встретить в винных картах любого ресторана, и это стартовая позиция для развития потребления хороших вин, так как обычный покупатель находит в нем хорошее соотношение цены и качества», — объясняет владелец винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов.

Около 90% импорта из Новой Зеландии обеспечивало вино именно этого сорта, оценивает Липилин. «У новозеландского совиньон блан достаточно специфический яркий вкус с тонами черной смородины и крыжовника, он был почти в каждом российском винном магазине. В большинстве ресторанов он присутствует в винных картах как отдельная категория», — рассказывает специалист.

Исчезнет ли из России новозеландское вино

Импортеры пока не понимают, идет ли речь о тотальном запрете на поставки новозеландского вина в Россию. Новая Зеландия может стать третьей страной после США и Австралии, полностью запретившей экспорт винодельческой продукции. Но речь может идти и об установлении ценового порога по аналогии с ЕС, который ранее ввел запрет на поставки в Россию вина дороже €300, объясняет один из собеседников РБК.

Весной, после начала военной спецоперации на Украине, часть новозеландских винных компаний отказались поставлять свою продукцию в Россию, у других возникли сложности с логистикой и приемом платежей от российских партнеров, рассказывает источник РБК. «В Новой Зеландии решения об остановке экспорта принимались на уровне корпораций, но довольно системно. Единичные и не самые заметные винодельни соглашались поставлять вино через третьи страны», — добавляет директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин.

Сложности с поставками вина из Новой Зеландии начались еще в 2021 году. Из-за заморозков поздней весной 2021 года пострадала урожайность, и страна стала единственной в Южном полушарии, снизившей производство. Как только стали известны первые негативные прогнозы по урожайности, AST в два раза увеличила свой заказ и пока, несмотря на недостаток новозеландских вин на рынке, продолжает продавать эти остатки, рассказывает Рафаилов. Правда, сейчас это уже совсем небольшие запасы, а заказать вино нового урожая производитель не сможет, добавляет глава AST.

Сейчас многих брендов «просто нет», а цена тех, что есть на полках, выросла по сравнению с началом года примерно на 20%, оценивает Липилин. «Если в начале года условную бутылку новозеландского можно было купить в районе 1200–1500 руб. в магазинах (средняя начальная), то сейчас это около 2000 руб.», — объясняет он.

Но даже если власти Новой Зеландии по примеру Австралии введут жесткий запрет на поставки вина, из-за длинной логистики отгрузки будут идти еще несколько месяцев — запасов хватит «не только на Новый год, но еще на 8 Марта что-то будет», обнадеживает Липилин. К тому же часть вин под новозеландскими марками разливается в других странах — например, в ЮАР или Европе, напоминает он.

В Luding Group готовились к ротации в ассортименте из-за сложностей с импортом вин из Новой Зеландии. По словам директора по маркетингу Luding Group Андрея Ушакова, компания подобрала оптимальные по вкусовым характеристикам, качеству и ценовому позиционированию совиньон блан из Южной Африки и Чили и уже поставляет их в Россию. Так, импорт белого чилийского вина по итогам первого полугодия вырос на 21,8%, привел пример топ-менеджер.

Если Новая Зеландия полностью запретит поставки вина в Россию, формальный запрет можно будет обойти — вино будет закупаться через компанию-посредника в другой стране, говорит источник РБК на винном рынке. После того как весной новозеландские банки отказались принимать платежи от российских компаний, импортеры уже перешли на такую схему закупок. «Вино разливается в Новой Зеландии, а потом продается какой-то компании-посреднику, зарегистрированной в условной Германии, у которой нет запрета на поставки, а посредник уже продает в Россию», — отмечает собеседник РБК.

Поставлять новозеландское вино через третьи страны планирует, к примеру, AST. Если же по каким-то причинам договориться о поставках не удастся, частично его заменить смогут вина Нового Света, Италии и России, добавляет Рафаилов. «Заменить можно. Даже у нас в Дагестане делают очень хороший совиньон. Но там очень мало виноградников, поэтому все, конечно, не заменят», — согласен Липилин.

«Интересно, что если при становлении новозеландского виноделия копировались лучшие образцы европейских, прежде всего луарских, совиньонов, то теперь копируют как раз новозеландцев, — рассказывает Журкин. — Недавно дегустировал Mountain Eagle из Дагестана — стиль совершенно новозеландский и даже еще более утрированный». Он убежден, что альтернативой могут стать совиньоны из Руэды (Испания), Альто-Адидже и Фриули (Италия), а также французской долины Луары.