Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 09:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:05
В России резко выросло производство собственного шампанского Бизнес, 09:00
Незнание и роковые ошибки: 5 корпораций, которые массово травили людей Социальная экономика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:53
Губернатор сообщил о двух сбитых у Курска украинских беспилотниках Политика, 08:51
Фитнес-сообщество попросило власти помочь производителям тренажеров Бизнес, 08:47
Мелитопольский автотракторный завод наладил поставки продукции в Россию Бизнес, 08:16
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 08:15
В Финляндии предложили разместить базу НАТО у границы с Россией Политика, 07:51
В Мелитополе сообщили о двух обстрелах из РСЗО со стороны Украины Политика, 07:26
Гладков заявил о трех погибших в результате ЧП в Белгороде Политика, 06:46
Ливийская армия поддержала требования протестующих Политика, 06:33
МЧС сообщил, что вулкан на Курильских островах два раза выбросил пепел Общество, 06:30
Бизнес ,  
0 

В России резко выросло производство собственного шампанского

В мае производство игристых вин в России выросло на 40%
В мае этого года производство шампанского и в целом игристых вин выросло, согласно официальной статистике, год к году почти на 40%. Отчасти, по мнению опрошенных РБК экспертов, это связано с падением поставок из Европы
Фото: Михаил Мордасов / РБК
Фото: Михаил Мордасов / РБК

В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат.

В чем разница между игристыми винами и шампанским

К игристым винам относятся все вина, которые в результате природного брожения насыщены углекислым газом. Но по правилам ЕС шампанским можно называть только определенные шипучие вина: они могут быть произведены только во французской провинции Шампань (Champagne AOC, Appellation d’Origine Contrôlée), из определенных сортов винограда, методом «шампенуа» и с определенной выдержкой. В России, которая использует это название для собственной продукции, вопрос о правовой охране «шампанского» прежде поднимался после вступления в ВТО, и тогда Росалкогольрегулирование разъясняло, что на кириллице термины определяют вид продукции, а не наименование места происхождения товара или географическое указание. А летом 2021 года, после принятия поправок к 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», появилось понятие «российское шампанское» в отношении вина, произведенного в России.

Производство последовательно растет с февраля: в том месяце прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал), в марте это было уже 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — почти 30% (до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.

Власти Москвы разрешили продавать алкоголь на летних верандах
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы. В январе—апреле этого года, по информации Eurostat, поставки в Россию из стран ЕС такого вина упали в натуральном выражении на 45%, до 6,8 тыс. т, и почти на 44% в стоимостном — до €26,4 млн. Данных за май еще нет.

Уже в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине, импортеры стали фиксировать проблемы с логистикой. Проблемы с транспортом и резкий обвал рубля в конце февраля — начале марта привели к тому, что крупнейшие импортеры тогда даже останавливали отгрузки. Кроме того, во Франции производители шампанского сами объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию. Позже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.

«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко
Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Steve Powell / Getty Images В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные
Статьи

Что говорят импортеры

Трудности с импортом могли выступить катализатором производства игристых вин в России, считает директор по развитию дистрибьютора Ladoga Дмитрий Исаченков. Он напоминает: основной импорт игристых вин связан с европейскими странами, тогда как тихие вина еще завозятся из стран, не объявлявших санкции против России. «Шампанское стало просто дефицитом, — констатирует Исаченков. — Другие зарубежные игристые вина хоть и с логистическими трудностями, пусть и сильно дороже, но продолжают прибывать в Россию. Тем не менее дистрибьюторы, ретейл и HoReCa стремятся диверсифицировать ассортимент и перестраховаться».

В недорогом и среднем сегменте знаковых уходов не было, компания, пусть и с логистическими сложностями, но продолжает поставлять такие вина, как асти, просекко и кава, рассказывает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Проблема, по его словам, в сегменте дорогого французского шампанского стоимостью от 3 тыс. руб. В этой категории точно будет дефицит, так как все крупнейшие дома заявили, что поставлять в Россию они не будут, а они занимали порядка 80% рынка, указывает Липилин. По его мнению, заменить эту категорию сопоставимым отечественным продуктом в тех же объемах, ценах и качестве невозможно.

Заменить отечественной продукцией выпадающую зарубежную не удастся, считает директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков. Этот импортер видит перспективу в поставках игристых вин из Армении и Грузии.

Российские виноделы анонсировали рост цен из-за пробок и бутылок
Бизнес
Фото:Михаил Мордасов для РБК

Что говорят отечественные виноделы

Часть производителей перестраивают бизнес и фокусируются на производстве шампанских вин, премиальные версии которых могут быть более прибыльными, особенно на фоне санкций на ввоз премиальных продуктов, отмечает гендиректор «Фанагории» Петр Романишин. Но он подчеркивает, что портфели разных виноделен серьезно отличаются друг от друга, сама «Фанагория», например, продолжает придерживаться стратегии по наращиванию премиальных тихих вин и крепкого алкоголя.

Группа «Абрау Дюрсо», как говорит ее президент Павел Титов, в этом году намерена выпустить плановый объем продукции, так как производство виноматериала ограничено. Но, добавляет Титов, группа заметила рост продаж своей продукции на 30%, этому отчасти способствовали санкционное «вымывание» с полок зарубежных игристых вин и дефицит тихих.

Откуда Россия поставляет вино и что изменится из-за спецоперации
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Что говорят ретейлеры

Ограничения на поставки в Россию привели к тому, что часть зарубежных поставщиков ушли с рынка, признает представитель X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Но, по его словам, соотношение российских и импортных игристых вин поменялось несильно. Динамика продаж российских игристых вин примерно соответствует динамике импортных игристых вин, констатируют в X5 Group, добавляя, что продажи и той и другой продукции в последнее время незначительно снижаются, как и потребление вин в целом.

В «Азбуке вкуса» сообщили, что доля российских вин выросла на 1 п.п. и компания продолжит постепенно наращивать закупки этой продукции. При этом ретейлер, как уверяет его представитель, продолжает сотрудничать и с небольшими производителями игристых вин из французской Шампани. Фиксируют рост продаж отечественных игристых вин и наращивают их закупки и в «Магните».

Какие еще причины могли повлиять на производство

Восстановление рынка

Необходимо также учитывать, что производство игристых вин восстанавливается после падения в 2021 году, указывает Липилин из Fort. После принятия в 2020 году закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», который, в частности, ввел запрет на производство вин из иностранных виноматериалов, в январе—мае 2021 года выпуск отечественных игристых вин упал на 51%.

До принятия закона около 60% продукции «Абрау Дюрсо» и 100% продукции завода «Игристые вина» в Санкт-Петербурге, крупнейших производителей в России, делались из импортных виноматериалов, напоминает Липилин. В этом году производители уже перестроили производственные цепочки, кроме того, уже начали плодоносить виноградники, которые были заложены ранее.

В январе—мае 2022-го рынок тем не менее не успел восстановиться до объемов того же периода 2020 года, когда было произведено 4,7 млн дал.

Мода на игристое

Сегодня алкогольная мода смещается в сторону белых и игристых вин, указывает представитель «Кубань-Вино», одного из крупнейших производителей отечественных вин. Рост потребления игристого — это мировая тенденция, на которую реагируют виноделы, в том числе и российские, согласен Исаченков из Ladoga.

Авторы
Теги
Анна Левинская
Вино производство импорт Абрау Дюрсо Фанагория Кубань-Вино
Материалы по теме
Откуда Россия поставляет вино и что изменится из-за спецоперации
Бизнес
Российские виноделы анонсировали рост цен из-за пробок и бутылок
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter