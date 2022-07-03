В России резко выросло производство собственного шампанского
В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат.
В чем разница между игристыми винами и шампанским
К игристым винам относятся все вина, которые в результате природного брожения насыщены углекислым газом. Но по правилам ЕС шампанским можно называть только определенные шипучие вина: они могут быть произведены только во французской провинции Шампань (Champagne AOC, Appellation d’Origine Contrôlée), из определенных сортов винограда, методом «шампенуа» и с определенной выдержкой. В России, которая использует это название для собственной продукции, вопрос о правовой охране «шампанского» прежде поднимался после вступления в ВТО, и тогда Росалкогольрегулирование разъясняло, что на кириллице термины определяют вид продукции, а не наименование места происхождения товара или географическое указание. А летом 2021 года, после принятия поправок к 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», появилось понятие «российское шампанское» в отношении вина, произведенного в России.
Производство последовательно растет с февраля: в том месяце прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал), в марте это было уже 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — почти 30% (до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.
Отечественное производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы. В январе—апреле этого года, по информации Eurostat, поставки в Россию из стран ЕС такого вина упали в натуральном выражении на 45%, до 6,8 тыс. т, и почти на 44% в стоимостном — до €26,4 млн. Данных за май еще нет.
Уже в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине, импортеры стали фиксировать проблемы с логистикой. Проблемы с транспортом и резкий обвал рубля в конце февраля — начале марта привели к тому, что крупнейшие импортеры тогда даже останавливали отгрузки. Кроме того, во Франции производители шампанского сами объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию. Позже весь экспорт винодельческой продукции в Россию запретили США и Австралия, а страны ЕС не разрешают поставки вин дороже €300.
Что говорят импортеры
Трудности с импортом могли выступить катализатором производства игристых вин в России, считает директор по развитию дистрибьютора Ladoga Дмитрий Исаченков. Он напоминает: основной импорт игристых вин связан с европейскими странами, тогда как тихие вина еще завозятся из стран, не объявлявших санкции против России. «Шампанское стало просто дефицитом, — констатирует Исаченков. — Другие зарубежные игристые вина хоть и с логистическими трудностями, пусть и сильно дороже, но продолжают прибывать в Россию. Тем не менее дистрибьюторы, ретейл и HoReCa стремятся диверсифицировать ассортимент и перестраховаться».
В недорогом и среднем сегменте знаковых уходов не было, компания, пусть и с логистическими сложностями, но продолжает поставлять такие вина, как асти, просекко и кава, рассказывает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Проблема, по его словам, в сегменте дорогого французского шампанского стоимостью от 3 тыс. руб. В этой категории точно будет дефицит, так как все крупнейшие дома заявили, что поставлять в Россию они не будут, а они занимали порядка 80% рынка, указывает Липилин. По его мнению, заменить эту категорию сопоставимым отечественным продуктом в тех же объемах, ценах и качестве невозможно.
Заменить отечественной продукцией выпадающую зарубежную не удастся, считает директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков. Этот импортер видит перспективу в поставках игристых вин из Армении и Грузии.
Что говорят отечественные виноделы
Часть производителей перестраивают бизнес и фокусируются на производстве шампанских вин, премиальные версии которых могут быть более прибыльными, особенно на фоне санкций на ввоз премиальных продуктов, отмечает гендиректор «Фанагории» Петр Романишин. Но он подчеркивает, что портфели разных виноделен серьезно отличаются друг от друга, сама «Фанагория», например, продолжает придерживаться стратегии по наращиванию премиальных тихих вин и крепкого алкоголя.
Группа «Абрау Дюрсо», как говорит ее президент Павел Титов, в этом году намерена выпустить плановый объем продукции, так как производство виноматериала ограничено. Но, добавляет Титов, группа заметила рост продаж своей продукции на 30%, этому отчасти способствовали санкционное «вымывание» с полок зарубежных игристых вин и дефицит тихих.
Что говорят ретейлеры
Ограничения на поставки в Россию привели к тому, что часть зарубежных поставщиков ушли с рынка, признает представитель X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Но, по его словам, соотношение российских и импортных игристых вин поменялось несильно. Динамика продаж российских игристых вин примерно соответствует динамике импортных игристых вин, констатируют в X5 Group, добавляя, что продажи и той и другой продукции в последнее время незначительно снижаются, как и потребление вин в целом.
В «Азбуке вкуса» сообщили, что доля российских вин выросла на 1 п.п. и компания продолжит постепенно наращивать закупки этой продукции. При этом ретейлер, как уверяет его представитель, продолжает сотрудничать и с небольшими производителями игристых вин из французской Шампани. Фиксируют рост продаж отечественных игристых вин и наращивают их закупки и в «Магните».
Какие еще причины могли повлиять на производство
Восстановление рынка
Необходимо также учитывать, что производство игристых вин восстанавливается после падения в 2021 году, указывает Липилин из Fort. После принятия в 2020 году закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», который, в частности, ввел запрет на производство вин из иностранных виноматериалов, в январе—мае 2021 года выпуск отечественных игристых вин упал на 51%.
До принятия закона около 60% продукции «Абрау Дюрсо» и 100% продукции завода «Игристые вина» в Санкт-Петербурге, крупнейших производителей в России, делались из импортных виноматериалов, напоминает Липилин. В этом году производители уже перестроили производственные цепочки, кроме того, уже начали плодоносить виноградники, которые были заложены ранее.
В январе—мае 2022-го рынок тем не менее не успел восстановиться до объемов того же периода 2020 года, когда было произведено 4,7 млн дал.
Мода на игристое
Сегодня алкогольная мода смещается в сторону белых и игристых вин, указывает представитель «Кубань-Вино», одного из крупнейших производителей отечественных вин. Рост потребления игристого — это мировая тенденция, на которую реагируют виноделы, в том числе и российские, согласен Исаченков из Ladoga.