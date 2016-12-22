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Заморозка цен на бензин , 10:38
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Медведев обязал Минэнерго подписать соглашение о ценах на топливо
Документ обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашения, в которых будут указаны меры по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов, пояснил премьер
Фото: Роман Пименов / Интерпресс /ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин.

«На базе вот этого постановления — оно как раз в Китайской Народной Республике подписано — Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Да, они договорились по моему поручению, потому что альтернатива была простая — или будут эти соглашения, или введут запретительные пошлины, то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт. Но компании нефтяные эти аргументы услышали и согласовали вот такой режим», — сказал Медведев на брифинге в Пекине, передает корреспондент РБК.

Документ вступает в силу с момента подписания, уточнил премьер. В нем прописан перечень компаний, которые берут на себя обязательство сохранять цены на уровне мая до конца года. Среди этих компаний — «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Русснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

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Премьер подчеркнул, что власти намерены следить за тем, как это соглашение исполняется.

«Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют или, во всяком случае, размываются <...> — ну, тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал, и подписать постановление о введении вот этих заградительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет и что эти соглашения будут выполняться надлежащим образом. И вице-премьер [Дмитрий] Козак, и министр [энергетики Александр] Новак должны будут следить за исполнением этих соглашений», — сказал Медведев.

Несмотря на достигнутое соглашение между властями и нефтяниками, цены на бензин продолжили расти: 6 ноября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже они увеличились на 1,7–2,2%. Источники, близкие к участникам торговли топливом, объяснили скачок цен тем, что на тот момент цены снизила только «Газпром нефть», кроме того, формально соглашение с властями было еще не подписано. Также они отметили недостаток предложения на фоне высокого спроса.

Против заморозки цен на бензин выступали независимые трейдеры и АЗС, отмечая, что это грозит им банкротством. Компании, состоящие в партнерстве «Совет по товарным рынкам» (на них приходится около 35% биржевого оборота), заявили накануне, что не будут продавать бензин со станций отправления НПЗ. Таким образом они намереваются добиться разморозки цен на бензин.

Автор: Антон Фейнберг
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Дмитрий Медведев, цены на бензин
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