Медведев обязал Минэнерго подписать соглашение о ценах на топливо

Документ обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяными компаниями соглашения, в которых будут указаны меры по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов, пояснил премьер

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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин.

«На базе вот этого постановления — оно как раз в Китайской Народной Республике подписано — Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Да, они договорились по моему поручению, потому что альтернатива была простая — или будут эти соглашения, или введут запретительные пошлины, то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт. Но компании нефтяные эти аргументы услышали и согласовали вот такой режим», — сказал Медведев на брифинге в Пекине, передает корреспондент РБК.

Документ вступает в силу с момента подписания, уточнил премьер. В нем прописан перечень компаний, которые берут на себя обязательство сохранять цены на уровне мая до конца года. Среди этих компаний — «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Русснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

Премьер подчеркнул, что власти намерены следить за тем, как это соглашение исполняется.