Bloomberg назвал «сейсмическими» возможные санкции против металлургов

Лондонская биржа металлов обсуждает возможные санкций против российских металлургов. В случае их введения это может затронуть крупнейших игроков рынка, предупреждает Bloomberg

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Санкции, которые Лондонская биржа металлов может наложить на российские компании, станут «сейсмическим событием» для металлургической отрасли, пишет Bloomberg.

6 октября биржа начала обсуждение возможных ограничений в отношении компаний из России. Пока она не дала понять, какого курса намерена придерживаться, но озвучила ряд возможных мер — от невмешательства и отказа от санкций до запрета на поставки российских металлов на свои склады по всему миру. Обсуждение будет длиться до трех недель, а запрет в случае, если он будет согласован, может вступить в силу в ноябре.

«На практике [возможный] запрет будет означать, что металл из России, на которую приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди, больше не может поставляться на все склады Лондонской биржи металлов, на которых хранится металл, используемый для поставок по фьючерсным контрактам, когда срок их действия истекает», — пишет Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что большая часть металлов продается напрямую от производителей покупателям, минуя склады биржи. Крупные металлургические компании, включая «Русал» и «Норникель», практически никогда не продавали свою продукцию на Лондонской бирже металлов.

Тем не менее она играет важную роль на рынке, добавляет издание. Запасы на складах биржи могут быть использованы во время дефицита металлов, а в периоды перенасыщения рынка металл можно складировать на бирже. Ограничения, которые биржа может ввести, приведут к тому, что запас не будет образовываться.

На фоне новостей об обсуждении потенциальных санкций против российских металлургов цены на алюминий подскочили на 8,5%, что стало самым большим внутридневным приростом за всю историю. В пятницу 7 октября цены были на 10% выше по сравнению с уровнем прошлой недели.

Читайте на РБК Pro Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Почему некоторые учат языки быстрее других: наблюдения преподавателя Инструкции Pro Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Статьи Pro Тайм-менеджмент школьника: как научить детей планировать дела Тайм-менеджмент школьника: как научить детей планировать дела Статьи Pro Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Инструкции Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro В поисках безупречной системы производства: читаем мемуары Генри Форда В поисках безупречной системы производства: читаем мемуары Генри Форда Саммари Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи

Источники Bloomberg утверждают, что возможные ограничения затронут «Русал» и «Норникель», а также их крупных клиентов за рубежом. По словам одного из собеседников, сам факт обсуждения может привести к падению уровня продаж «Норникеля» в Европе. Фактический запрет в свою очередь может вынудить российские компании соглашаться на более низкие цены при покупке их продукции, уточняет агентство.

В начале августа Минпромторг спрогнозировал падение спроса на медь и алюминий в России более чем в два раза в 2022 году, так как мощности в производстве цветных металлов, к которым они относятся, в основном избыточны. Однако компании смогут компенсировать это за счет экспорта, так как они не находятся под санкциями.